Beliebte Singstimmen in Zaisertshofen sind verstummt

Plus Warum sich die „Frauenschola“ in Zaisertshofen nach über 36 Jahren aufgelöst hat.

In und um Zaisertshofen wird man künftig nicht nur auf die langjährige Organistin Christa Kohler verzichten müssen, sondern auch auf die beliebten Singstimmen der „Frauenschola“. Nach über 36 Jahren haben die Sängerinnen beschlossen, die Gruppe aufzulösen.