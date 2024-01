Der TSV Zaisertshofen plant seine Geburtstagsfeier

75 Jahre alt wird der TSV Zaisertshofen in diesem Jahr. Und das will der Verein im Sommer gebührend feiern.

Der TSV Zaisertshofen hat einen weiteren Schritt in die Zukunft gemacht: Die Gymnastikhalle am Sportheim ist nahezu fertig und wird bereits rege genutzt. Passend dazu gibt es eine neue Abteilung im Verein.

113 Helfer haben bislang 5500 Arbeitsstunden in die Halle gesteckt, jetzt fehlten nur noch ein paar Kleinigkeiten, sagte TSV-Vorsitzender Peter Ruf bei der Generalversammlung des Sportvereins. Genutzt werde die Halle bereits, unter anderem von den Taekwondo-Sportlern.

Der 600 Mitglieder starke Verein hat eine neue Abteilung

Diese Sportgruppe wurde nun auf Initiative von Jürgen Brichta und Jürgen Trommer als eigene Abteilung im TSV Zaisertshofen gegründet. Zum Leiter der Abteilung Taekwondo/Allkampf wurde Jürgen Trommer gewählt. Bei den turnusgemäßen Wahlen wurden sämtliche Funktionäre in ihren Ämtern bestätigt.

In seinem Rückblick verwies Peter Ruf zudem auf erfolgreich abgeschlossene Projekte wie die Sanierung des Hauptplatzes und die Montage der PV-Anlage der Gemeinde. Sportlich erfolgreich waren die Fußballer der zweiten Mannschaft. Sie wurden Meister der B-Klasse 8, verzichtete aber auf den Aufstieg. Wie Peter Ruf bekannt gab, zählt der Verein mittlerweile 600 Mitglieder. Einige von ihnen wurden im Rahmen der Generalversammlung für ihre langjährige Treue geehrt.

Im Sommer wird das Jubiläum gefeiert

Auf die Mitglieder wird es auch im Sommer wieder ankommen, wenn der TSV Zaisertshofen sein 75-jähriges Bestehen mit einem dreitägigen Festwochenende vom 28. bis 30. Juni feiert. So wird DJ Chris am Freitag den Partyabend bestreiten, während am Samstag dann die Dirlewanger Bloasband und die Narrwangia Hausband für Stimmung sorgen. Am Sonntag findet Festgottesdienst und Familiennachmittag statt. Bereits vier Wochen vorher findet am Wochenende, 25./26. Mai, das Hans-Deuring-Gedächtnisturnier für G-, F- und E-Junioren statt.

Geehrte Mitglieder:

25 Jahre: Tanja Egger , Daniela Leidescher, Claudia Marcantonio , Stefan Mautz , Christian Müller , Peter Ruf , Michael Klaunzler

, Daniela Leidescher, , , , , Michael Klaunzler 40 Jahre: Manuela Neudert , Johann Ruf , Jürgen Schäffler , Ulrike Schilling-Wiedemann , Robert Eberle , Ulrich Hartmann , Elisabeth Hienle, Heinrich Schorer , Armin Ziemke , Christa Ziemke , Karl Strobel

, , , , , , Elisabeth Hienle, , , , 50 Jahre: Monika Abbold, Wolfgang Baur , Gabriele Eberle , Luise Jall , Appolonia Müller , Theodor Schmid , Hermann Vögele

Monika Abbold, , , , , , Hermann Vögele 60 Jahre: Max Steinle

Gewählte Funktionäre: