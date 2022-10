Die Zaisertshofener Frau hinter der Maske

Plus Im Unterallgäu beginnt die Theatersaison. Petra Mautz war in Zaisertshofen fast 45 Jahrefür die Maske zuständig. Das waren ihre Highlights.

Knochige Finger, fahle Haut, neue Nasen und künstliche Bärte – die Zaisertshofenerin Petra Mautz denkt gerne an ihre Zeit beim örtlichen Theaterverein zurück. 45 Jahre lang war sie dort für die Maske zuständig und verfeinerte ihr Handwerk immer weiter. Sie erzählt von ihrer Arbeit, ihren zahlreichen Fortbildungen, ihrer Vereinszeit und ihrem Lieblingsprojekt.