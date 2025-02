Lkw landet im Straßengraben: Polizei sucht Zeugen

Aufwändige Bergungsmaßnahmen waren nötig, um einen umgekippten Lkw zwischen Zaisertshofen und Mörgen aus dem Straßengraben zu ziehen. Die Polizei Bad Wörishofen sucht jetzt Zeugen, um den Unfallverursacher ausfindig machen zu können. Laut Polizei war ein 52-jähriger Lkw-Fahrer am Mittwochnachmittag mit seinem Gespann zwischen Zaisertshofen und Mörgen unterwegs, als ihm ein blauer Sattelzug entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Lkw-Fahrer nach rechts aus und geriet in das Bankett, das unter der Last nachgab. Das Gespann kippte daraufhin im Graben auf die rechte Seite. Der Fahrer blieb unverletzt. Der geladene Bagger blieb auf dem Anhänger stehen, da er vorschriftsmäßig gesichert war. Der Unfallverursacher am Steuer des blauen Sattelzugs entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei Bad Wörishofen bittet den Fahrer des Sattelzugs oder mögliche Zeugen, sich unter Telefonnummer 08247 96800 zu melden. Am Fahrzeuggespann entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Feuerwehr Zaisertshofen und die Straßenmeisterei Mindelheim sperrten die Straße für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten. (mz)

