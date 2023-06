Zaisertshofen/Memmingen

18:00 Uhr

Schläge mit dem Maßkrug auf den Kopf: 23-Jähriger vor Gericht

Plus Ein junger Unterallgäuer soll auf einen anderen Mann mit einem Maßkrug eingeschlagen haben, sodass dieser zerbrach. Die Folgen spürt das Opfer bis heute.

Von Melanie Lippl

In kurzer Jeans, T-Shirt und Turnschuhen erscheint ein 23-jähriger Unterallgäuer zum Prozess am Amtsgericht Memmingen, der sein Leben entscheidend verändern kann: Es geht um die Frage, ob er ins Gefängnis muss oder nicht. Die Vorwürfe wiegen schwer und mehrere Zeugenaussagen sprechen offenbar gegen ihn: Im Mai vergangenen Jahres soll der heute 23-Jährige in einem Festzelt in Zaisertshofen zweimal mit einem Maßkrug auf den Kopf eines anderen Gastes eingeschlagen haben, und zwar so stark, dass der Krug zerbrach.

"Warum Sie heute vor Gericht sind, ist keine Kleinigkeit", wendet sich Richter Nicolai Braun zu Beginn des Prozesses an den Angeklagten. Er bietet dem jungen Mann eine Bewährungsstrafe an, wenn dieser die Tat zugibt. Sollte er nicht gestehen und das Gericht am Ende der Beweisaufnahme zu dem Ergebnis kommen, dass er schuldig ist, werde er ins Gefängnis gehen müssen, erläuterte der Richter.

