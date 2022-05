Schlägerei in Zaiserhofer Bierzelt: Maßkrug an Kopf zertrümmert

Polizeieinsatz nach Prügelei. Ein Mann erleidet Kopfverletzungen, auch eine unbeteiligte Frau wird verletzt. Die Polizei schaltet die Staatsanwaltschaft ein.

Eine Schlägerei hat am Mittwoch gegen Mitternacht einen Polizeieinsatz in Zaisertshofen ausgelöst. Dort findet derzeit das Bezirksmusikfest statt. Während eines Bierzeltbesuchs gerieten zwei junge Unterallgäuer im Alter von 22 und 23 Jahren in einen Streit, der schnell eskalierte. Die Polizei zitiert mehrere Zeugen, die berichten, dass einem Mann mit einem Maßkrug gegen den Kopf geschlagen wurde. Der Hieb war so stark, dass der Krug dabei zu Bruch ging. Ein Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Wie schwer seine Kopfverletzungen sind, war auch am Donnerstagmittag noch unklar.

Die Polizei sucht dringend weitere Zeugen der Schlägerei in Zaisersthofen

Die an der Schlägerei beteiligten Personen seien zum Teil erheblich alkoholisiert gewesen, berichtet die Polizei. Zur Abklärung der erforderlichen Maßnahmen wurde die Staatsanwaltschaft Memmingen eingeschaltet. Bei der Auseinandersetzung wurde auch unbeteiligte 29-jährige Frau leicht verletzt. Sie habe wohl Glassplitter ins Gesicht bekommen, berichtet die Polizei. Dringend gesucht werden nun weitere Zeugen der Schlägerei. Wer Beobachtungen gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 08247/968011 bei der Polizei Bad Wörishofen melden.

Lesen Sie dazu auch