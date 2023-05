Unbekannter beschädigt geparktes Auto: 2000 Euro Schaden

Eine Frau in Zaisertshofen entdeckt beträchtlichen Schaden an ihrem Auto. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

Der schwarze Opel Astra einer 55-jährigen Frau ist am Freitag angefahren worden. Vom Täter fehlt jede Spur. Laut Polizei stand das Auto zuerst in Zaisertshofen in der Tussenhausener Straße und später in der Grüntenstraße in Schwabmünchen.

Wo genau das Auto angefahren wurde, konnte die Frau nicht sagen. Am Fahrzeug entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 2000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)