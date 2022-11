Zaisertshofen

16:00 Uhr

Theater Zaisertshofen: Wie vergrault man seine Gäste?

Erstmals auf den Brettern, die die Welt bedeuten, standen in Zaisertshofen Markus Böhm, Julian Schilling und Carolin Ohneberg. Die drei Theaterneulinge wurden nach der Vorstellung von den erfahrenen Mimen zünftig getauft.

Plus Im Theater Zaisertshofen geht es um eine Urlaubsbekanntschaft mit Folgen.

Von Franz Issing

Sommer, Sonne, Ibiza: Da bleibt es nicht aus, dass man nette Leute kennenlernt und am Ende Adressen und Telefonnummern austauscht. Meist verlaufen solche Bekanntschaften im Sand. Nicht so bei Familie Krug. Die freundete sich auf der Ferieninsel mit den Schnepfs an, die sich im Jahr darauf auf der Durchreise völlig unvermittelt bei den Krugs meldeten.

