Zaisertshofen

17:30 Uhr

Selbstversuch: Zu Besuch beim Männer-Pilates in Zaisertshofen

Plus Pilates gilt als Bauch-Beine-Po-Training für ältere Menschen. Tanja Ender bietet Kurse nur für Männer an. Unser Autor hat den Selbstversuch gewagt.

Von Benedikt Dahlmann Artikel anhören Shape

Ich liege bäuchlings auf einer Gymnastikmatte, Arme hinter dem Rücken, die Beine in der Luft, und versuche fürs Foto zu lächeln. Das klappt mehr schlecht als recht, darum sehen Sie dieses Foto auch nicht als Erstes, sondern weiter hinten im Text versteckt. Ich bin beim Männer-Pilates in Zaisertshofen. Hätte mir vor zwei Wochen jemand gesagt, dass ich mal beim Pilates mitmachen würde, hätte ich wahrscheinlich laut gelacht. Damit ich richtig Lust auf Sport habe, muss im Regelfall so etwas Ähnliches wie ein Ball dabei sein: Fußball, Badminton, Tennis, sehr gerne, aber Pilates? Nun ja, jetzt bin ich hier, und merkwürdigerweise beginnt die ganze Sache so langsam Spaß zu machen.

"Früher habe ich immer gedacht, Pilates sei so ein Bauch-Beine-Po für Omas", sagt Tanja Ender, "tatsächlich kräftigt und entspannt es gleichermaßen." Vor dem Pilates habe sie viel Crossfit gemacht, hätte sich danach aber immer so erschöpft gefühlt. Vom Pilates fühle sie sich erholter und trotzdem kräftiger als nach ihrem alten Sportprogramm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen