Zechbetrüger erhalten in der Therme Bad Wörishofen Hausverbot

Weil sie sich mit einem gefundenen Schlüsselchip Getränke an der Poolbar der Therme Bad Wörishofen genehmigt haben, müssen drei Badegäste nun mit einer Anzeige rechnen.

In der Therme Bad Wörishofen hat am Samstagabend ein Badegast seinen Schlüsselchip verloren. Drei andere Badegäste fanden ihn und genehmigten sich gleich selbst einen Finderlohn: Sie bestellten sich auf Kosten des eigentlichen Inhabers mit seinem Schlüsselchip an der Poolbar mehrere Getränke. Der Zechbetrug flog jedoch auf, als der Mann seinen Schlüsselchip als verloren meldete und dieser überprüft wurde. Die drei anderen Badegäste müssen nun mit einer Anzeige wegen Betrugs rechnen – und künftig anderswo baden gehen: Ihnen wurde Hausverbot erteilt. (mz)