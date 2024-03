Erster Borreliose-Fall 2024 im Unterallgäu: Zecken sind bereits aktiv

Die warmen Temperaturen lassen die Zecken aktiv werden. Im Unterallgäu gibt es bereits den ersten Borreliose-Fall. Wie kann man sich schützen?

Das verhältnismäßig warme Wetter in den vergangenen Wochen treibt nicht nur die Menschen nach draußen, sondern auch die Zecken. Im Unterallgäu ist bereits der erste Borreliose-Fall in diesem Jahr verzeichnet worden. Wie wahrscheinlich ist eine solche Infektion und wie kann ich mich schützen? Flora Graß, Amtsärztin am Unterallgäuer Landratsamt, antwortet auf die wichtigsten Fragen zu Zecken und bezieht sich dabei auf die Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI).

Ab wann sind Zecken aktiv und welche Krankheiten können sie übertragen?

Zecken werden mehrere Jahre alt und sind ab einer Temperatur von etwa acht Grad aktiv, am meisten im Frühling und im Herbst, erläutert Graß. Die Tiere können die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) und Lyme-Borreliose auf den Menschen übertragen.

Wo muss ich besonders aufpassen?

Der "gemeine Holzbock", die in Deutschland häufigste Ixodes-Zecke, kommt praktisch überall vor, wo es Pflanzen gibt. Die Zecke klettert auf eine exponierte Stelle. Das kann ein Grashalm sein, ein Gebüsch oder herumliegendes Totholz, so Graß. Kommt ein Tier oder Mensch vorbei und streift sie, hält sie sich fest. "Zecken fallen nicht von Bäumen noch können sie springen", heißt es beim RKI. Im Gegenteil: Die meisten Zecken befinden sich auf einer Höhe von weniger als einem Meter, meist nur zehn bis 50 Zentimeter über dem Boden. Nur die selteneren Auwald-, Relikt- und Hyalommazecken krabbeln aktiv auf den Menschen zu.

Wie wahrscheinlich ist es, sich nach einem Zeckenstich mit Borreliose oder FSME zu infizieren?

Auch in den FSME-Risikogebieten, zu denen das Unterallgäu genauso wie fast alle bayerischen Landkreise gehört, sind nur wenige Zecken mit dem Virus infiziert. Laut RKI tragen im Mittel in FSME-Risikogebieten 0,1 bis 5 Prozent der Zecken FSME-Viren in sich. Aus diesen Zahlen ein Erkrankungsrisiko nach einem einzelnen Zeckenstich abzuleiten, sei nicht möglich, zumal viele Infektionen ohne sichtbare oder mit milden Symptomen verlaufen.

Das Vorkommen von Borrelien in Zecken könne bis zu 30 Prozent betragen. In Untersuchungen hat man nach einem Zeckenstich bei 2,6 bis 5,6 Prozent der Betroffenen eine Borrelien-Infektion über Antikörper im Blut nachgewiesen. Nur ein kleiner Teil der Infizierten erkrankt aber auch. FSME-Viren werden schon kurz nach dem Stich übertragen, bis Borrelien übertragen werden, dauert es ein bis zwei Tage: Laut Graß ist es deshalb sehr wichtig, Zecken rechtzeitig zu entdecken und zu entfernen.

Wie kann ich mich schützen?

Diese Tipps haben Graß und das RKI, um sich vor Zecken zu schützen:

Im hohen Gras, Gebüsch oder Unterholz feste Schuhe, lange Hosen und Ärmel tragen und die Hosenbeine in die Socken stecken.

Repellentien, also Abwehrmittel, verwenden. Sie schützen allerdings nur zeitlich begrenzt.

Nach einem Aufenthalt im Freien den Körper nach Zecken absuchen und sie entfernen - besonders bei Kindern.

absuchen und sie entfernen - besonders bei Kindern. Stichstellen wie Haaransatz, Ohren, Hals, Achseln, Ellenbeuge, Bauchnabel, Genitalbereich oder Kniekehle dabei besonders beachten.

Helle Kleidung erleichtert das Auffinden von Zecken .

Graß verweist auch auf die von der Stiko empfohlene Schutzimpfung gegen FSME. "Borreliose lässt sich ja antibiotisch behandeln, bei FSME gibt es keine ursächliche Behandlungsmöglichkeit", so die Amtsärztin. "FSME kann im Falle eines schweren Verlaufes jedoch schwerwiegende bleibenden Schädigungen bis hin zum Tod zur Folge haben."

Wie werden Zecken wirksam entfernt?

Mit einer Pinzette oder einem Instrument zur Entfernung von Zecken greift man das Tier nahe an der Hautoberfläche - nie am vollgesogenen Körper - und zieht es langsam heraus, sodass möglichst alle Teile entfernt werden. Graß und das RKI warnen davor, die Zecke zuvor mit Öl oder Klebstoff zu beträufeln. Das könnte dazu führen, dass das Tier seinen Speichel und damit mögliche Erreger abgibt. Danach sollte man die Wunde desinfizieren. Eine Bilderserie "Entfernung einer Zecke" gibt es auf den Internetseiten des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

Wer keine Pinzette zur Hand hat, sollte die Zecke trotzdem möglichst schnell entfernen, zum Beispiel mit dem Fingernagel. Bleibt der Kopf stecken, könne sich zwar die Haut entzünden - das sei aber immer noch besser als eine FSME- oder Borreliose-Infektion.

Auf welche Symptome muss ich nach einem Zeckenstich verstärkt achten und was mache ich dann?

Ein roter Infektionsring, die "Wanderröte" ist ein früher Hinweis auf Borreliose. Deshalb sollte man die Einstichstelle regelmäßig beobachten oder gar fotografieren. Zeigt sich eine ringförmige Hautrötung, sollte man in die Arztpraxis gehen. Wer sich ein bis zwei Wochen nach dem Zeckenstich fühlt, als hätte ihn eine Grippe erwischt, sollte ebenfalls zum Arzt oder einer Ärztin gehen.

Wie sieht es bei Haustieren aus?

Auch Haustiere können sich über Zeckenbisse mit Krankheiten infizieren. Das RKI empfiehlt bei Katzen und Hunden mit Freigang Repellentien zur Zeckenabwehr.