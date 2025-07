Zeckenalarm: Wie ist die Lage im Unterallgäu?

2024 stiegen die Fälle von FSME und Lyme-Borreliose im Unterallgäu durch Zeckenbisse deutlich an. Während es laut dem Gesundheitsamt 2023 gerade einmal sieben FSME- und 17 Borreliose-Fälle gab, waren es 2024 jeweils mindestens doppelt so viele. Wie ist die Lage bisher in diesem Jahr? Und wie sollte man vorgehen, wenn man eine Zecke bei sich oder dem eigenen Kind bemerkt? Wir haben die wichtigsten Informationen und Zahlen vom Unterallgäuer Gesundheitsamt.

