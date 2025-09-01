Icon Menü
Zehnjähriger Allgäuer holt vier Siege bei Pokémon-WM in Kalifornien

Türkheim

Er ist erst zehn Jahre alt, spielt aber schon um den Pokémon-Weltmeistertitel

Vor drei Jahren bekam Arne Schetters aus Türkheim die ersten Pokémon-Karten geschenkt, im August spielte er auf der WM in den USA – und holte gleich vier Siege.
Von Sina-Lara Nachtrub
    Erik Schetters begleitete seinen Sohn Arne auf die Pokémon-WM in den USA. Der Zehnjährige gehört zu den besten Pokémonspielern der Juniorenklasse.
    Erik Schetters begleitete seinen Sohn Arne auf die Pokémon-WM in den USA. Der Zehnjährige gehört zu den besten Pokémonspielern der Juniorenklasse. Foto: Erik Schetters

    351 Kinder strömen mit ihren Eltern über einen roten Teppich in die Halle des Convention Centers im kalifornischen Anaheim. Am Rand stehen dutzende „Judges“, die Schiedsrichter, geben den Kindern High-Fives und applaudieren. An den Wänden hängen Plakate mit Pokémon-Figuren, über allem schwebt eine riesige Figur des beliebten Pokémons Pikachu. Und mittendrin: der zehnjährige Arne Schetters aus Türkheim. Er trat als bester Pokémon-Sammelkartenspieler Deutschlands in der Juniorenklasse bei der Weltmeisterschaft in den USA an. Arnes Traum: Bis zum zweiten Turniertag kommen. Hat er das geschafft?

