Er ist erst zehn Jahre alt, spielt aber schon um den Pokémon-Weltmeistertitel

351 Kinder strömen mit ihren Eltern über einen roten Teppich in die Halle des Convention Centers im kalifornischen Anaheim. Am Rand stehen dutzende „Judges“, die Schiedsrichter, geben den Kindern High-Fives und applaudieren. An den Wänden hängen Plakate mit Pokémon-Figuren, über allem schwebt eine riesige Figur des beliebten Pokémons Pikachu. Und mittendrin: der zehnjährige Arne Schetters aus Türkheim. Er trat als bester Pokémon-Sammelkartenspieler Deutschlands in der Juniorenklasse bei der Weltmeisterschaft in den USA an. Arnes Traum: Bis zum zweiten Turniertag kommen. Hat er das geschafft?
Türkheim
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden