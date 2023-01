Zeigen Sie unserem neuen Kollegen „Ihr“ Unterallgäu

Der neue Volontär der Mindelheimer Zeitung kommt aus Wuppertal und kennt sich in der Region noch nicht aus. Sie können das ändern!

Die Mindelheimer Zeitung hat einen neuen Volontär. Ab sofort wird Benedikt Dahlmann bei der MZ zum Redakteur ausgebildet. Der 26-Jährige hat aus Wuppertal seinen Weg ins Unterallgäu gefunden: „ Mindelheim und das Unterallgäu sind ganz neu für mich. Ich freue mich sehr darauf, die Region und ihre Menschen kennenzulernen.“

Dahlmann, der bereits für Zeitungen in Wuppertal und Kairo gearbeitet hat, schreibt bei der MZ unter dem Kürzel beda. Er übernimmt die Berichterstattung über die Gemeinde Tussenhausen von seinem Vorgänger Dominik Bunk, der sein Volontariat in Augsburg fortsetzt.

Der Volontär der Mindelheimer Zeitung hat in Erfurt und Düsseldorf studiert

Vor seiner Ausbildung bei der Mindelheimer Zeitung hat Benedikt Dahlmann Staats-, Politik- und Kommunikationswissenschaft in Erfurt und Düsseldorf studiert. Zudem hat er nach seinem freiwilligen sozialen Jahr vier Jahre als freier Museumspädagoge gearbeitet.

Seit zwei Wochen wohnt Dahlmann in Mindelheim: „Natürlich war ich schon in der historischen Altstadt und auf der Mindelburg. Viel mehr habe ich vom Unterallgäu aber bislang noch nicht gesehen.“

Daran können Sie nun etwas ändern. Um dem neuen Volontär das Unterallgäu zu zeigen, sind Sie, liebe Leserinnen und Leser, herzlich eingeladen, sich bei unserer Zeitung zu melden. Egal, ob freiwillige Feuerwehr, Sportverein oder Musikgruppe: Schreiben Sie uns an Redaktion Mindelheimer Zeitung, Dreerstraße 6, 87719 Mindelheim oder per E-Mail an benedikt.dahlmann@mindelheimer-zeitung.de warum Ihr Hobby oder Beruf typisch fürs Unterallgäu sind. Aus allen Vorschlägen suchen wir spannende und ausgefallene Einsendungen aus. Die Absender wird unser Volontär dann Laufe seiner Ausbildung für einen Bericht besuchen kommen. (mz)