Mindelburg: Eine Zeitkapsel offenbart einen Schatz aus der Vergangenheit

Schon die Nachricht an sich lässt aufhorchen: In der Turmspitze der Burgkapelle haben Handwerker eine Zeitkapsel entdeckt. Noch viel spannender ist freilich, was sich in der rund 15 Zentimeter hohen kupfernen Röhre verbirgt, die Kreisheimatpfleger und Museumsleiter Markus Fischer nun öffnen ließ – und was ihr Gabriele Stumpe, die die jetzige Sanierung ermöglicht, beigelegt hat.

