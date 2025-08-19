Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Zucchini-Rezepte: Vielfältige Genüsse für den Sommer

Unterallgäu

Zucchini, die unterschätzten Alleskönner

Im Garten haben Zucchini gerade Hochsaison. Sie schmecken pur, als Suppe und sogar im Kuchen.
Von Ulf Lippmann
    • |
    • |
    • |
    In der Zucchinisuppe kann schnell eine große Menge Zucchini verwertet werden.
    In der Zucchinisuppe kann schnell eine große Menge Zucchini verwertet werden. Foto: AELF Memmingen

    Im Schulgarten ist Hochsaison, denn bei vielen heimischen Gemüsen ist jetzt Haupterntezeit. Auch die Zucchini hat noch bis Mitte September Saison und beschert uns regelmäßig Früchte. Diese sind durch ihren hohen Wassergehalt sehr kalorienarm, trotzdem sättigen sie durch die enthaltenen, komplexen und unverdaulichen Kohlenhydrate lange. Außerdem liefern Zucchini neben verschiedenen Vitaminen auch Kalium, einen wichtigen Mineralstoff für die Regulation des Blutdrucks.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden