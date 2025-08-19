Zucchini, die unterschätzten Alleskönner

Im Schulgarten ist Hochsaison, denn bei vielen heimischen Gemüsen ist jetzt Haupterntezeit. Auch die Zucchini hat noch bis Mitte September Saison und beschert uns regelmäßig Früchte. Diese sind durch ihren hohen Wassergehalt sehr kalorienarm, trotzdem sättigen sie durch die enthaltenen, komplexen und unverdaulichen Kohlenhydrate lange. Außerdem liefern Zucchini neben verschiedenen Vitaminen auch Kalium, einen wichtigen Mineralstoff für die Regulation des Blutdrucks.

Ulf Lippmann

87719 Mindelheim

Zucchini