Zum Mittagessen rüber ins Wiedergeltinger Rathaus

Zu wenig Betreuungsplätze, verzweifelte Eltern: Die Gemeinde reagiert und schafft Abhilfe. Bereits zum neuen Schuljahr wird die Betreuungszeit erweitert.

Einstimmig hat sich der Wiedergeltinger Gemeinderat für eine deutliche Ausweitung der Mittagsbetreuung für das kommende Schuljahr ausgesprochen. Dem vorausgegangen war eine Bedarfsabfrage bei den Eltern schulpflichtiger Grundschulkinder. Tatsächlich, so sollte sich in diesem Rahmen zeigen, steigt der Bedarf in Wiedergeltingen so rapide an, dass manche Eltern Gefahr liefen, keinen Betreuungsplatz mehr in die Nachmittagsstunden hinein für ihr Kind zu bekommen.

Verzweifelt sind die Eltern gewesen, wie Kita-Einrichtungsleiterin Bettina Wenger im Rahmen der Sitzung schilderte, bisweilen sei es sogar zu Tränen gekommen. Denn groß sei die Angst unter einigen der betroffenen Eltern, notfalls den Job kündigen zu müssen, falls sich keine adäquate Lösung fände.

Mittagsbetreuung in Wiedergeltingen und Amberg wird deutlich ausgeweitet

Nachdem nun zwischenzeitlich auch der Amberger Gemeinderat sein Einvernehmen ausgesprochen hat, kann der Schulverband Grundschule Wiedergeltingen, dem beide Gemeinden angehören, das dem Wiedergeltinger Gremium Anfang März vorgestellte Konzept zur deutlichen Ausweitung des Mittagsbetreuungsangebots umsetzen.

Gehandelt werden müsse, das stellte Bürgermeister Norbert Führer unumwunden klar. Denn für das kommende Schuljahr werden - nach aktuellem Stand - 39 Schulkinder Bedarf an Mittagsbetreuung haben. "Zusätzlich werden 23 Schulkinder aus Wiedergeltingen im Kinderhort St. Nikolaus untergebracht", sagte Führer, "und damit 62 Kinder insgesamt!"

Eine echte Herausforderung für alle Beteiligten - und wohl auch schon ein Vorgeschmack auf den kommenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026. Das gefundene Erweiterungskonzept dient nun als Übergangslösung bis dahin.

So wird es nach den Sommerferien zum Start des neuen Schuljahres zwei Regelgruppen der Mittagsbetreuung geben, eine reguläre von jeweils 11 bis 14 Uhr sowie eine verlängerte von 11 bis 16 Uhr, jeweils von montags bis freitags. Die Trägerschaft übernimmt der Kreisjugendring (KJR) Unterallgäu, was im Wiedergeltinger Gremium besonders positiv aufgenommen wurde.

Auch in den Ferien werden Kinder aus Wiedergeltingen und Amberg betreut

Hinsichtlich des Personalmangels in diesem Bereich, der sich mit Blick auf den Rechtsanspruch 2026 wohl steigern werde, sei es gut, schon heute eine Kooperation mit dem KJR einzugehen, zeigte sich Alois Karl (CSU) überzeugt. "Dann haben wir schon einen Fuß in der Türe", freute er sich. Darüber hinaus soll auch eine Ferienbetreuung angeboten werden, die etwa fünf Ferienwochen im Jahr abdeckt.

Wie der gestiegene Bedarf an Betreuungsplätzen räumlich gedeckt wird, auch dazu gibt es schon ein Konzept. So findet die komplette Schulkinderbetreuung am Nachmittag in der Wiedergeltinger Grundschule statt. Neben dem bereits dafür genutzten Raum wird ein weiterer im Untergeschoss zur Verfügung gestellt; ein weiterer Personalraum ist ebenfalls vorhanden. Die dort beheimatete Bibliothek wandert in den ersten Stock.

"Lediglich zum Mittagessen müssen unsere Schulkinder die Räumlichkeit wechseln", erklärt Norbert Führer. Gemeinsam gegessen werde dann im ersten Stock des Wiedergeltinger Rathauses. Seit dort durch den Umzug des Kindergartens zurück in den frisch renovierten Pfarrhof wieder Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, bietet sich diese Lösung an. "Wir werden diese Räume an den Schulverband vermieten", sagte Führer.

Er selbst zeigt sich gegenüber der MZ froh, dass nun eine Übergangslösung für die kommenden Jahre gefunden worden sei. Nun werde zügig an einem Konzept für das neue Dorfgemeinschaftshaus gearbeitet, das als Andienung an die Grundschule viele Möglichkeiten böte. "Vorstellbar ist die Unterbringung einer gemeinsamen Küche oder Mensa, die dann für die Ganztagsbetreuung und für Veranstaltungen in unserem zukünftigen Dorfgemeinschaftshaus genutzt werden kann", sagte Führer auf Nachfrage.

Vergangene Woche hat nun auch eine gemeinsame Besprechung mit Vertreterinnen des KJR Unterallgäu stattgefunden, an der neben Norbert Führer und Ambergs Bürgermeister Peter Kneipp auch Schulleiterin Katja Weber teilgenommen hat. Einzelheiten zur Betreuungserweiterung ab Mitte September 2023 sind nun festgelegt.