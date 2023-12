Bad Wörishofen

Psychosomatische Medizin: Heiligenfeld Klinik Bad Wörishofen darf erweitern

Das Kneippianum am Kurpark ist seit einem Jahr die Heimat der Heiligenfeld Klinik.

Plus Der Krankenhausausschuss macht den Weg frei für zusätzliche Betten in Bad Wörishofens psychosomatischer Klinik.

Der Bedarf an psychiatrischen und psychosomatischen Behandlungen nimmt weiter zu, das spürt man auch in der Heiligenfeld Klinik Bad Wörishofen. Sie gibt es erst seit Ende 2022, doch längst reicht der Platz nicht mehr aus. Der Krankenhausplanungsausschuss gab jetzt grünes Licht für zahlreiche Erweiterungen, auch in Bad Wörishofen.

Darauf weist Klaus Holetschek hin, CSU-Fraktionschef im Landtag und Bad Wörishofens Altbürgermeister. Vorsitzende des Krankenhausplanungsausschusses ist Judith Gerlach, Holetscheks Nachfolgerin als Gesundheitsministerin in Bayern. „Wir sehen eine erneute Zunahme von Betten und Plätzen im Bereich der Psychiatrie und der Psychosomatik. Hier wächst der Bedarf weiter – und natürlich sollen die Menschen in Bayern auch hier die bestmögliche Versorgung erhalten", teilt Gerlach mit.

