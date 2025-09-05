Icon Menü
Zusammenstoß auf B18: Autofahrerin missachtet Vorfahrt, keine Verletzten

Türkheim

Glück im Unglück: Keine Verletzten bei Zusammenstoß

Auf der alten B18 gab es einen Zusammenstoß, weil eine Autofahrerin die Vorfahrt missachtet hat.
Von Ulf Lippmann
    Bei Türkheim gab es einen Zusammenstoß. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand.
    Bei Türkheim gab es einen Zusammenstoß. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Foto: David Inderlied/dpa

    Auf der alten B18 bei Türkheim hat es am Donnerstagmittag gekracht. Vom Gelände des Businessparks wollte eine 32-jährige Autofahrerin auf die Staatsstraße einbiegen und hat dabei einen vorfahrtsberechtigten, voll besetzten Kleinbus übersehen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem zum Glück jedoch niemand verletzt wurde. Die Fahrbahn war für kurze Zeit gesperrt. An den Unfallfahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. (mz)

