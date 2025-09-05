Glück im Unglück: Keine Verletzten bei Zusammenstoß

Auf der alten B18 bei Türkheim hat es am Donnerstagmittag gekracht. Vom Gelände des Businessparks wollte eine 32-jährige Autofahrerin auf die Staatsstraße einbiegen und hat dabei einen vorfahrtsberechtigten, voll besetzten Kleinbus übersehen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem zum Glück jedoch niemand verletzt wurde. Die Fahrbahn war für kurze Zeit gesperrt. An den Unfallfahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. (mz)

