Zwei Architektenfamilien retten die Klosteranlage in Mussenhausen 

Jahrelang haben Franziska Kreft und ihr Mann Armin Schropp zusammen mit Veronika und Christian Groß in jeder freien Minute am und im ehemaligen Kloster in Mussenhausen gearbeitet, um den seit Jahrzehnten leerstehenden Gebäudekomplex wieder mit Leben zu füllen. Das Ergebnis ihrer Plackerei haben sie nun bei einer Führung gezeigt, zu der der Wessobrunner Kreis Architekten und Interessierte eingeladen hatte. So viel schon vorab: Die Mühe hat sich gelohnt.

Das frühere Kapuzinerkloster, dessen Ursprünge bis ins Jahr 1649 zurückreichen, grenzt direkt an die Wallfahrtskirche an, war zuletzt aber weit weniger schmuck als sie: Bis 1984 lebten noch Mönche darin, seit 1996 stand das Gebäude leer und verfiel. 2018 stand es schließlich zum Verkauf und schon in der Bewerbungsphase begannen die vier, bei denen es sich um drei Architekten und eine Landschaftsarchitektin handelt, Pläne für den Umbau zu entwerfen.

Die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes war für die beiden Familien ein Kraftakt

„Es gibt ganz wenige, die uns das empfohlen haben“, gab Christian Groß bei der Führung zu. Und wenn er und seine Mitstreiter gewusst hätten, wie viel Arbeit dahintersteckt, wie viele unerwartete Probleme auftauchen und wie lange sie letztendlich dafür brauchen würden, hätten sie sich vielleicht nicht an den Umbau gewagt. So aber packten sie an, bekamen Kinder, die neben Arbeit und Umbau versorgt werden mussten, und wohnen nach diesem Kraftakt inzwischen in dem denkmalgeschützten Gebäude.

Die beiden Ehepaare planten eine behutsame Umnutzung: Im südlichen Gebäudeteil, dem „Klösterle“, entstanden zwei zweigeschossige Wohneinheiten mit direktem Zugang zum Klostergarten. Im nördlichen „Kaplanhaus“ wurden Büroräume integriert und der ehemalige Schweinestall wurde zur Pilger-Herberge umgebaut. Ein Bauernhof, der früher vor dem Ensemble stand, wurde abgerissen. Dort entstand der heutige Dorfplatz, der bereits vor drei Jahren fertig war. Der Entwurf dazu stammt von der Architektengruppe, die die Gartenanlage auch pflegt. Außerdem gibt es einen Spielplatz und Bänke zum Verweilen.

Die Architekten haben die schlichte Atmosphäre des früheren Klosters erhalten

In der Mitte des ehemaligen Klösterles ist der Eingang, von dem es links und rechts in die großzügigen Wohnbereiche der Familien geht, die fast identisch aufgebaut sind. Im Obergeschoss wurde die Zellenstruktur beibehalten, ein langer Gang, die früheren Zellen der Mönche als Bad oder Schlafzimmer ausgebaut, wobei die schlichte Atmosphäre des Klosters erhalten wurde. Unten haben beide Familie eine „unendlich“ lange Küchenzeile mit herrlichem Blick in den großen Garten, eingebaut in den langen, schmalen Flur, daneben die Wohnräume, ein Essbereich und viel Platz für Kinder und Eltern.

Im Garten arbeitet Landschaftsarchitektin Franziska Kreft zusammen mit Veronika Groß. Wie es sich für einen Klostergarten gehört, werden hier auch Gemüse und Kräuter angebaut. Mehrere Sitzgruppen sind im Garten verteilt und der Auerbach fließt hier durch. Die Begrenzung nach Norden ist die Mauer der Wallfahrtskirche „Maria vom Berge Karmel“.

Im rechten Winkel zum Wohngebäude steht das ehemalige Kaplanhaus, in dem heute die Büros der Architekten untergebracht sind. Im ersten Stock kann man durch ein altes Metallgitter im ehemaligen Gebetsraum der Mönche noch heute direkt in die Kirche schauen. Eine neue, dicke Glasscheibe dient dem Lärmschutz nach beiden Seiten. Der Blick ist beeindruckend, die Kirche birgt im Inneren einen Rokoko-Schatz: ein imposantes Deckengemälde, Fresken im Chorraum sowie Kreuzwegfiguren von Josef Henkel.

Der Stadel wurde zu einer Herberge für Pilger umgebaut

Der Crescentia- und der Jakobspilgerweg führen an dem Gebäudekomplex vorbei und die beiden Familien sahen bei ihren Arbeiten am Wochenende über die Jahre immer wieder zahlreiche Pilger. Deshalb entschlossen sie sich, den Stadel, der auch als Schweinestall genutzt worden war, zur Herberge umzubauen – auch dies angesichts der maroden Bausubstanz eine große Herausforderung. Aber jetzt ist das Gebäude mit einem großzügigen Aufenthaltsraum, einer modernen Küchenzeile, Bad mit Dusche und WC und oben sechs Betten ein Schmuckstück geworden. Überall Holz und als Blickfang im Erdgeschoss: alte Lampen noch aus dem Kirchenlager mit gedrehten Kordeln, deren Ursprung die Besucher der Führung schnell einordnen konnten.

Unter den Besuchern war auch Ursula Nattermiller aus Mussenhausen, die Tochter des ehemaligen Mesmers. Sie kannte die Räumlichkeiten noch aus der Zeit, als hier noch Mönche lebten, und war beeindruckt von dem Ergebnis. Johanna Schindhelm studiert in München an der TU Architektur und besuchte die Führung, um sich auf ihre Masterarbeit vorzubereiten: „Transformation eines Klosters“. „Sehr schön“, schwärmte sie. Über elftausend Stunden haben die vier Architekten in die Renovierung des Projektes investiert. Dabei ist es ihnen gelungen, die geschichtsträchtige Bausubstanz mit Respekt zu erhalten, die ursprüngliche Klosterstruktur erlebbar zu lassen und zeitgemäße Nutzungen im Einklang mit dem Denkmalschutz zu bringen.