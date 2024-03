Zwei Autos in der Gartenstadt beschädigt

In der Nacht auf Sonntag wurden in der Alpenstraße in Bad Wörishofens Gartenstadt zwei Autos beschädigt. Jemand habe an zwei hintereinander geparkten Autos Außenspiegel abgetreten, berichtet die Polizei. Der Vorfall muss sich zwischen 1 Uhr und 10 Uhr ereignet haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08247/9680-0. (mz)