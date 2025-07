Zwei Brände innerhalb von 24 Stunden

Fernando Frank ist noch immer fassungslos: Er und seine Familie wurden innerhalb von 24 Stunden gleich zweimal Opfer von Bränden, einmal davon in Bedernau. Dort ging in der Nacht auf Sonntag ein Lkw der Schausteller in Flammen auf, das Führerhaus brannte vollständig aus. Nur wenige Stunden später in Thannheim bei Memmingen dann der nächste Schock: Gegen 18 Uhr brannte ein Transportanhänger plötzlich lichterloh. Nun fürchten die Puppenspieler, die mit ihren Kasperl- und Stabpuppen bayernweit auf Tour waren, um ihre Existenz.

