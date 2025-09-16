Zwei neue Geistliche für Bad Wörishofen

Hocherfreut war Pfarrer Andreas Hartmann am vergangenen Sonntag. „Es ist für mich heute so, als ob Weihnachten und Ostern zusammenfallen“, meinte er beim Festgottesdienst zur Eröffnung des Pfarrfestes. Voll besetzt war die Pfarrkirche St. Justina, vieles stand auf dem Programm: gleich elf neue Ministrantinnen und Ministranten wurden eingeführt, die Sommerpause war beendet, die Vorfreude auf das Pfarrfest war groß und dann konnte Pfarrer Andreas Hartmann gleich noch erfreuliche personelle Entwicklungen verkünden.

Seit Anfang September ist Martin Linder als hauptamtlicher Diakon in der Pfarreiengemeinschaft Bad Wörishofen tätig. Linder hat seinen Dienst nicht allein angetreten. Auch der Ruhestandsgeistliche Monsignore Herbert Ullmann hilft seit September in der Pfarreiengemeinschaft mit. Diakon Linder ist in der Kneippstadt längst kein Unbekannter mehr. Zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern lebt er seit vielen Jahren in Bad Wörishofen und ist vor allem in der Pfarrei St. Ulrich engagiert. Aber auch in der ganzen Pfarreiengemeinschaft hat er in den vergangenen Jahren schon immer wieder einmal ausgeholfen. Linder leitete von 2022 bis 2025 hauptberuflich die Notfallseelsorge im Bistum Augsburg, zuvor war der erfahrene Notfallseelsorger deren stellvertretender Leiter. Monsignore Herbert Ullmann, der neue Ruhestandspriester, ist aus der Erzdiözese Köln ins Bistum Augsburg gezogen. Ullmann war zuletzt der Leiter der pastoralen Einheit Mettmann/Wülfrath. Knapp 20.000 Katholikinnen und Katholiken in zwei Pfarrgemeinden gehörten zu der großen Gemeinde von Monsignore Ullmann.

Icon vergrößern Beim Pfarrfest im Pfarrgarten von St. Justina war viel geboten. Foto: Bernhard Ledermann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Beim Pfarrfest im Pfarrgarten von St. Justina war viel geboten. Foto: Bernhard Ledermann

An vielen Stellen und Positionen war er im Erzbistum Köln für die Kirche und im Religionsunterricht tätig. „Es waren 40 Jahre pastorale Praxis, 40 erfüllte Jahre“, blickt Ullmann auf seinen bisherigen priesterlichen Dienst zurück. Nach Studienjahren in Bonn, Freiburg und Köln war er als Kaplan auch im Schuldienst eingesetzt. „Dabei entdeckte ich meine Leidenschaft für die Schule“, berichtet Ullmann. Später berief ihn Kardinal Joachim Meissner nach Neuss, um das Vorseminar für geistliche Berufe zu leiten. Nach zehn Jahren wurde er Pfarrer und später Dekan, ehe ihn der Erzbischof zum Leiter der Priesterausbildung in der Erzdiözese Köln ernannte. Schließlich wurde er wieder Pfarrer – in der großen pastoralen Einheit Mettmann/Wülfrath. Aus gesundheitlichen Gründen ist er vorzeitig, mit 65 Jahren für einen Priester schon relativ früh, in den Ruhestand getreten. So gut es geht, will er in Bad Wörishofen mithelfen. In den Süden Deutschlands ist Herbert Ullmann gezogen, weil hier seine familiären Wurzeln sind. Außerdem lebt sein älterer Bruder in Memmingen. Beide Geistlichen feierten den Gottesdienst mit und mischten sich beim Pfarrfest von St. Justina unter die zahlreichen Festbesucher. Auch wenn es zu Beginn stark regnete, konnte das Fest durchgezogen werden. Die Festgäste machten es sich im Pfarrsaal und unter großen Zelten gemütlich. Festorganisator Ulrich Trommer, der Pfarrgemeinderat von St. Justina und zahlreiche Helfer hatten das Fest bestens vorbereitet und organisiert. „Ich war sehr zufrieden“, sagt Ulrich Trommer. Der Nachmittag und der Abend, als dann wieder die Sonne schien, seien richtig schön gewesen.