Zwei Verletzte bei Zusammenstoß mit einem „Geisterradler“

Bei einem Zusammenstoß auf einem Fahrradweg in der Königsberger Straße in Bad Wörishofen sind am Sonntag zwei Radler verletzt worden. Laut Polizei bog ein 65-Jähriger in den Radweg ein und befuhr diesen in korrekter Fahrtrichtung. Ein herannahender 24-Jähriger war zur gleichen Zeit in entgegengesetzter Richtung als „Geisterradler“ unterwegs und erkannte den 65-Jährigen zu spät. Es kam trotz eines Ausweichmanövers zum Zusammenstoß der beiden Vorderräder, wodurch beide Beteiligten stürzten. Da beide zudem keinen Helm trugen, erlitten sie jeweils leichte bis mittelschwere Verletzungen am Kopf. Der 65-Jährige wurde zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus verbracht. An beiden Rädern entstand ein Gesamtschaden von etwa 300 Euro. (mz)

