München

10:15 Uhr

Passanten retten 31-Jährigen in letzter Sekunde vom Gleis

Am Münchner Hauptbahnhof ist ein 31-Jähriger plötzlich zusammengebrochen und in das Gleisbett einer S-Bahn gefallen.

In der Nacht zum Sonntag ist ein Reisender am Hauptbahnhof München in den Gleisbereich gefallen. Passanten retteten den 31-Jährigen – kurz bevor die S-Bahn einfuhr.

Als der Notruf die Bundespolizei erreichte, war alles bereits vorbei: Um 2:20 Uhr in der Nacht zum Sonntag wurden die Beamtinnen und Beamten informiert, dass eine Person ins Gleisbett des Münchner Hauptbahnhofs gefallen war. Passanten hatten den 31-jährigen Mann zu dem Zeitpunkt allerdings bereits gerettet. Sicherheitskameras zeigen Rettungsaktion am Münchner Hauptbahnhof Die Beamtinnen und Beamten konnten das Geschehen mithilfe der Videoaufzeichnung des Bahnhofs rekonstruieren. Offenbar verlor der Mann aus gesundheitlichen Gründen das Gleichgewicht und stürzte in das Gleisbett, wo er bäuchlings quer liegen blieb. Andere Reisende reagierten sofort. Ein unbekannter Mann sprang in das Gleis und hob den Gestürzten zur Bahnsteigkante, wo ihn weitere Reisende packten und aus dem Gefahrenbereich zogen. Keine Sekunde zu spät, denn kurz darauf fuhr eine S-Bahn in den Hauptbahnhof ein. Nachdem der Rettungsdienst den 31-Jährigen vor Ort versorgt hatte, wurde er in ein Münchner Krankenhaus gebracht. (AZ) Lesen Sie dazu auch Stuttgart Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß von Stadtbahnen in Stuttgart

Pfaffenhausen Auto kracht an Bahnübergang in Regionalbahn

Gerlenhofen Plus Nach erneutem Unfall am Bahnübergang: Pfeifen die Züge noch oder nicht?

Themen folgen