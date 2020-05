Augsburger Allgemeine AKADEMIE

Endlich wieder sportlich aktiv werden, oder in einem individuellen Coaching die eigene Persönlichkeit neu entdecken?

Das und mehr ist jetzt möglich mit dem neuen Ergänzungsangebot zur erfolgreichen Vortragsreihe Augsburger Allgemeine WISSEN: Augsburger Allgemeine AKADEMIE.

Im Vordergrund steht der Spaß und das Wissen, das man aus den verschiedenen Workshops und Impulsvorträgen mitnehmen kann, ganz nach dem Motto „mit Freude fürs Leben lernen“. Ein vielfältiges Fortbildungsangebot für die Menschen in der Region, egal ob jung oder alt, in der Gruppe oder ganz individuell. Ob Fitnessangebote, Weiterbildungen im Bereich Digitales, Workshops zur Persönlichkeitsentwicklung, hochwertige Genussseminare oder spannende Freizeitaktivitäten. Marketingleiter Holger Böhmeke ist von dem neuen Konzept überzeugt: „Wir bringen Leser mit Experten und interessanten Persönlichkeiten zusammen. Davon profitiert jeder Teilnehmer enorm.“ Zum Start dieses interessanten neuen Formates gibt es verschiedenste Angebote, die alle in entspannter Atmosphäre stattfinden.

Starkes Selbst – mit Yvonne Schirm

Bei diesem 90-minütigen virtuellen Life-Coaching unterstützt Yvonne Schirm beruflich oder privat bei verschiedenen persönlichen Themen. In einem vertraulichen Rahmen kann man loslassen, reflektieren, spüren und bei Bedarf neue Wege ausprobieren, um für sich individuelle Lösungen zu erarbeiten oder Erleichterung zu erfahren. Sie begleitet mit unterschiedlichsten Methoden aus der Persönlichkeitsentwicklung und intensiven Feedbacks, der Schärfung von Selbst- und Fremdbild, sowie Elementen aus der Pesso-Therapie. Ziel ist, zum eigenen kraftvollen Selbstwert, und damit zu mehr Stabilität und Orientierung (zurück) zu finden.

Ein 15 bis 20-minütiges Kennenlern-Gespräch und erster Austausch rund um Rahmen und mögliche Inhalte für Ihre Coaching-Anfrage ist kostenfrei. Die Termine finden nach individueller Absprache statt.

Leserpreis: 69 € inkl. MwSt.

Info: Das Angebot ist einlösbar bis 31.07.2020

Kraft schöpfen – mit Nina Gutzeit

Dieses individuelle Online-Coaching bietet dem Teilnehmer in 90 Minuten die Möglichkeit den Blick auf sich selbst und die eigene Wirkung zu schärfen, Stärken zu spüren, Ressourcen zu mobilisieren, ungewollte Muster abzulegen oder (Aus-)Wege zu finden. Hierbei begleitet Nina Gutzeit den Klienten einfühlsam und hilft ihm das Thema wirksam anzugehen. Auch hier gibt es die Möglichkeit eines 10 bis 15-minütigen kostenlosen Kennenlernens. Die Termine finden nach individueller Absprache statt.

Leserpreis: 69 € inkl. MwSt.

Info: Das Angebot ist einlösbar bis 31.07.2020

Vergangenheit prägt – mit Ingrid Peters

Bei diesem individuellen Einzel-Webinar bietet Ingrid Peters die Möglichkeit, mit verschiedenen Methoden persönliche Themen zu bearbeiten und den eigenen Weg zu finden. Denn das eigene Verhalten ist geprägt durch die persönliche Lebensgeschichte. So gelingt es Verknüpfungen des eigenen Verhaltens mit der Vergangenheit zu erkennen und daraus für die Zukunft neue Möglichkeiten zu gestalten.

Auch hier gibt es die Möglichkeit eines 10 bis 15-minütigen kostenlosen Kennenlernens. Die Termine finden nach individueller Absprache statt.

Leserpreis: 69 € inkl. MwSt.

Info: Das Angebot ist einlösbar bis 31.07.2020

Eigenmotivation – mit Sonja Mahr

Dieses individuelle Einzel-Coaching mit Sonja Mahr bietet dem Teilnehmer in 90 Minuten die Möglichkeit die eignen Potenziale zu stärken, die persönlichen Motivatoren für bestimmte Verhalten zu erkennen und diese dann zu verstehen. Sonja Mahr versteht sich als „Entscheidungsfelder-Öffner“ sowie „Vielfalt-Erkenner“ und hilft dem Teilnehmer mit Zeit zur Reflexion, Neuorientierung oder kraftvoller Positionierung einen Zugang zu sich selbst zu finden. Auch hier gibt es die Möglichkeit eines 10-minütigen kostenlosen Kennenlernens vorab. Die Termine finden nach individueller Absprache statt.

Leserpreis: 69 € inkl. MwSt.

Info: Das Angebot ist einlösbar bis 31.07.2020

Demnächst buchbar:

Lauf dich fit – mit Katja Mayer

„Bei etwa 90 % der Freizeitläufer könnte die Lauftechnik optimiert werden. Mit einer guten Technik steigern sie Ihre Geschwindigkeit, laufen leichter und schützen sich vor Verletzungen.“ Bei diesem Lauftreff gibt Katja Mayer Tipps zu Lauftechnik, Ernährung und Trainingsplanung. Ob Anfänger oder Wiedereinsteiger, hier lernen die Teilnehmer in 60 Minuten wie sie ihr Laufen optimieren können.

Box dich fit – mit Tina Rupprecht

Wie wäre es mit einem Boxtraining mit Box-Weltmeisterin Tina Rupprecht? Wer jetzt denkt, da geht es nur darum im Ring zu stehen oder mit einem Boxsack zu trainieren, der denkt falsch: 60 Minuten im Freien, in einer exklusiven Gruppe mit maximal 4 Teilnehmern mit Sparringsübungen und Mentaltipps. Es erwartet Sie ein Ganzkörper-Workout, das fit für den Sommer macht.

Infos und Anmeldung unter:

Online: augsburger-allgemeine.de/akademie

Tel. [0821]777-4444

Ab sofort werden regelmäßig interessante Workshops und Impulsvorträge angeboten. Lassen Sie sich kein Angebot entgehen!

Themen folgen