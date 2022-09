Augsburgs größte Auswahl an Bodenbelägen

Baltex Bodenbeläge ist nach 25 Jahren aus dem Riegel Center in der Hammerschmiede in das Industriegebiet Lechhausen gezogen. Die neue Adresse: Stätzlinger Straße 66.

Wer in Augsburg auf der Suche nach einem Bodenbelag ist, für den gibt es seit Jahren eigentlich nur eine Adresse. Doch ausgerechnet die hat sich nun geändert: Der Fußbodenprofi Baltex ist nun nicht mehr im Riegel Center in der Hammerschmiede zu finden, sondern ab sofort in der Stätzlinger Straße 66.

Bei Baltex kann man Fußböden nun bei Tageslicht beurteilen

Und damit geht es für den Fachhandel hoch hinaus – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn anders als am bisherigen Standort im Untergeschoss des Riegel Center ist Baltex nun ebenerdig zu erreichen. Große Decken- und Schaufenster fluten die neuen Verkaufsräume mit Tageslicht und sorgen für eine helle und freundliche Atmosphäre – mit der wichtigste Grund für den Standortwechsel nach über 25 Jahren. „Jetzt können wir unsere Produkte endlich auch bei Tageslicht präsentieren“, ist Bernd Palma erleichtert, „ohne dass Kunstlicht die Farben verfälscht.“ Parkplätze direkt vor der Tür sind ein weiterer Vorteil des neuen Standorts an der Stätzlinger Straße.

Haben gut lachen: Seniorchef Bernd Palma (Zweiter von links) und ein Teil seines Team freuen sich über den neuen, hellen Standort in der Stätzlinger Straße 66. Foto: Melanie Schiele

Teppich, Parkett, Laminat, Vinyl, Laminat, Kork – Bodenbeläge gibt es bei Baltex

Einzig beim Sortiment wollte Bernd Palma keine Änderung akzeptieren: Das ist weiterhin so umfangreich und vielfältig, dass das Unternehmen selbstbewusst mit „Augsburgs größter Auswahl an Bodenbelägen“ für sich wirbt. Teppichböden, Parkett, Vinyl, Laminat – bei Baltex gibt es auf jeden Fall das Passende „für drunter“, in jeder Form, Farbe und Beschaffenheit. Auch Zubehör führt der Fachhandel. Und das Beste: Dank großzügiger Lagerflächen gibt es die meisten Bodenbeläge direkt zum Mitnehmen.

Baltex Bodenbeläge wirbt damit, „Augsburgs größte Auswahl an Bodenbelägen“ zu haben. Der Blick in den Verkaufsraum zeigt: zu Recht. Foto: Melanie Schiele

Welcher Bodenbelag eignet sich für welchen Einsatz?

Ganz besonders punktet Baltex mit fundierter Beratung. Denn nicht jeder Bodenbelag eignet sich für jeden Einsatz. Die Mitarbeitenden sind bestens geschult erfahren, sodass Kundinnen und Kunden darauf vertrauen können, dass sie hier den richtigen Boden finden. Auf was es bei der Wahl des richtigen Bodenbelags ankommt, erklärt Fachmann Bernd Palma in einem Interview.

Auch Läufer und Teppiche führt Baltex. In der hauseigenen Werkstatt werden die Läufer fachmännisch gekettelt. Foto: Melanie Schiele

Verlegeservice von Baltex: Fußboden günstig, schnell und sauber verlegt

Ebenfalls unverändert: Baltex verfügt über einen hauseigenen Verlegeservice. Vinyl-Beläge, Fertigparkett, Kork, Linoleum, Teppichboden – egal welcher Fußboden es sein soll, die Bodenleger arbeiten professionell, sauber und schnell. Kundinnen und Kunden, die sich ihren neuen Fußboden von den Baltex-Experten verlegen lassen, erhalten eine Garantie auf Leistung, Material, Lieferung, Beratung und Verlegung. Die Profis von Baltex übernehmen auch die Renovierung von Parkett und Treppen und sanieren Unterböden, Estrich oder Holzböden – günstig und zuverlässig. Damit bleibt Baltex, was es auch schon vor dem Firmenumzug war: Die erste Adresse für alle auf der Suche nach einem Bodenbelag – nur eben jetzt in der Stätzlinger Straße 66.

