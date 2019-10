Auxelerator – Heimat und Inkubator für kreative Wirtschaft und neue Arbeitswelten

Neue Geschäftsmodelle und Gründerszene: Auxelerator 2019 vom 2. bis 30. Oktober | Zwischenzeit in der Annastraße 16

Was passiert, wenn sich eine Gründerin, der Geschäftsführer der Regio Augsburg Wirtschaft und der Vertriebsleiter von Sigel treffen, um das Potenzial der Wirtschaftsregion interdisziplinär zu verstehen, zu verhandeln und zu entfalten? Was nach Utopie klingt, wird im Auxelerator zur Realität. Denn vom 2. bis 30. Oktober verwandelt sich die Zwischenzeit in der Annastraße 16 zum Auxelerator, einem Freiraum, in dem die Augsburger Innovations-, Kreativ- und Gründerszene auf Wirtschaft und Politik trifft.

„Wir wollen einfach mal aufdrehen und zeigen, was in Augsburg alles möglich ist, wenn wir unterschiedliche Menschen zusammenbringen“, sagt Tobias Seemiller vom Digitalen Zentrum Schwaben (DZ.S), Mitinitiator des Auxelerators. Ziel ist es, innovative Köpfe mit erfahrenen Akteuren zu vernetzen, um so Lösungsansätze und neue Geschäftsmodelle für den Wandel in der Region Augsburg, bedingt durch Digitalisierung, Globalisierung und Klimawandel, zu erarbeiten.

Vor Beginn der Auftaktveranstaltung mit der Bürgermeisterin Eva Weber und 70 geladenen Gästen aus der Gründerszene sowie Wirtschaft und Politik, treffen sich 15 ausgewählte Innovatoren zu einem Workshop, angeleitet von Michael Faschingbauer. Mit dem Effectuation-Ansatz erarbeiten sie erste Ideen-Schnellbote, die in den darauffolgenden Tagen und Wochen umgesetzt werden sollen.

AUX = Aux steht für die Region Augsburg und für lat. auxiliare = helfen

ACCELERATOR = Einrichtung, in der Geschäftsideen entwickelt werden und ein Programm, das etwas beschleunigt.

„Der Auxelerator soll Mut machen. Denn wir brauchen mehr Menschen mit Eigeninitiative, Ideen, großer Kreativität und unternehmerischem Denken“, sagt Tobias Seemiller. „Wir brauchen mehr Menschen, die ihre Leidenschaft entdecken, dieser folgen, ihre Ideen in die Tat umsetzen und so dafür sorgen, dass wir unsere Zukunft schon heute gestalten.“ Nur so können wir langfristig aus dem Schatten anderer Metropolen heraustreten und die Region Augsburg vom Hidden Champion zur attraktiven Innovationsregion hervorheben.

Auxelerator Programm:

22. Oktober

18:30 – 21:30 Uhr We Share | Netzwerktreffen für Frauen

Augsburg FEMALE FUTURE FORCE Community Treffen 24. Oktober

09:00 – 17:30 Uhr Grundlagen Künstliche Intelligenz

Dipl.-Ing. Andreas Varesi 28. Oktober

09:30 – 13:30 Uhr Social Start-Up Lab

SEND e.V. | Stephanie Schuhknecht, MdL | BigHUB am Ammersee und weitere 29. Oktober

16:00 – 19:00 Uhr Social Media & Content-Marketing als Startup und Unternehmen sinnvoll nutzen

Fabian Schoeller, Sportbrain GmbH | Anahit Chachatryan, amore augsburg Christopher Gogolin, Ochaocha 30. Oktober

11:30 – 13:30 Uhr GründerPicnic

Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg 30. Oktober

17:30 – 21:30 Uhr Together We Grow – Auxelerator

Digitales Zentrum Schwaben (DZ.S) | amore augsburg | Wirtschaftsförderung Stadt Augsburg

Die Veranstaltungen im Auxelerator sind kostenfrei, eine Anmeldung ist notwendig.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.auxelerator.de.

Das Konzept entwickelte Seemiller gemeinsam mit Colin Martzy von der Stadt Augsburg, der Agentur Neonpastell, Florian von Hoyer von artefactYou und Stefan Schimpfle vom Digitalen Zentrum Schwaben (DZ.S). Der Auxelerator ist ein Projekt des Digitalen Zentrums Schwaben (DZ.S) und der Wirtschaftsförderung der Stadt Augsburg. Das Digitale Zentrum Schwaben wird vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gefördert und ist Partner von Gründerland Bayern.

