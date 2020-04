Azubis findet man jetzt online! Azubimovie zeigt, wie das geht

Messen und Infotage sind wegen des Corona-Virus abgesagt. Die Suche nach einem Ausbildungsplatz findet deshalb hauptsächlich online statt.

Die Augsburger Allgemeine bringt auf ihrem Portal „AzubiMovie“ Ausbildungsplatz-Suchende und Arbeitgeber auf ganz besondere Weise zusammen.Seit die Corona-Krise das Land fest im Griff hat, hat sich vieles in die digitale Welt verlagert: Kinder halten ihre Eltern per Videochat über diverse Apps auf dem Laufenden, Familientreffen werden online abgehalten, Freunde tauschen in WhatsApp-Gruppen Tipps gegen die Langeweile aus und Online-Shopping ersetzt den Stadtbummel.

Online Auszubildende finden: mit Videochat statt Vorstellungsgespräch

Die Arbeitswelt wird ebenfalls digitaler: Video- und Telefonkonferenzen lösen das Meeting oder die Konferenz im Büro ab. Die Onlinebewerbung ersetzt die Bewerbung in Papierform und viele Arbeitgeber greifen bei der Azubi-Suche bereits auf Videocalls zurück, die das Bewerbungsgespräch ersetzten.

Diese Entwicklung kommt für Digital Natives, also junge Leute, die mit neuen Technologien aufgewachsen sind, wie gelegen. Sie bewegen sich mühelos im Netz und beherrschen Apps und Anwendungen schnell. Bei Neuerung – auch bei der Bewerbung – handeln sie instinktiv und passen sich schnell an.

Trotz Absage vieler Veranstaltungen einen Azubi finden

Den digitalen Trend hat die Augsburger Allgemeine schon vor über drei Jahren erkannt und mit „AzubiMovie“ eine revolutionäre Plattform gegründet. Hier läuft die Suche nach einem Ausbildungsplatz so, wie es junge Leute zwischen 14 und 20 Jahren mögen: kurz, knackig, authentisch und modern. Auch Unternehmen können sich die Funktionen des Online-Portals zunutze machen: Eine Präsentation auf „AzubiMovie“ erreicht potenzielle Auszubildende dort, wo sie nach Ausbildungsstellen suchen: online!

Videos, Social Media, Tipps & Tricks helfen bei der Azubi-Suche

Das Besondere an „AzubiMovie“ – wie der Name schon vermuten lässt – sind kurze Videofilme. In diesen Videoclips berichten Azubis, die ihre Ausbildung schon angetreten haben, kurz über ihren Beruf. Die Storys werden im Betrieb aufgenommen, authentisch und professionell präsentiert. Das hilft Arbeitgebern weitere Berufseinsteiger und Azubis zu finden, weil es junge Leute, die auf Ausbildungssuche sind, anspricht. Ebenso wie die Präsenz auf den Social-Media-Kanälen, wo „AzubiMovie“ Partnerunternehmen ebenfalls vorstellt. Ergänzt wird das Angebot auf der Homepage mit Tipps und Tricks rund ums Bewerben, Lebenslauf-Generator und Benimmregeln im Job.

Azubi finden durch professionelles Employer-Branding auf „AzubiMovie“

Unternehmen können das Portal für ein Kurzporträt nutzen, Stellenangebote hochladen und ihr Unternehmen als potenziellen Ausbildungsbetrieb vorstellen. So wird professionelles Employer-Branding in die Azubi-Suche eingebaut. Ziel der Kampagne ist es also, Ausbildungssuchende und Ausbildungsbetriebe zusammenzuführen.

„AzubiMovie“ holt die Jungen da ab, wo sie sich zu Hause fühlen – im Internet. Gleichzeitig hilft die Plattform Arbeitgebern einen Azubi zu finden. Seit das Corona-Virus grassiert und das öffentliche Leben auf ein Minimum reduziert hat, sind auch Ausbildungsmessen, Tag der offenen Tür oder andere Informationsveranstaltungen der Krise zum Opfer gefallen.

Leichter einen Auszubildenden finden: durch individuelle Angebote für Unternehmen

Das Team von „AzubiMovie“ erarbeitet mit Unternehmen je nach Wunsch und individuellen Vorstellungen ein Paket, mit dem sie sich als Arbeitgeber präsentieren können – hip, modern, professionell. Das kommt gut bei jungen Leuten an und hilft den Arbeitgebern bei der Suche nach Berufseinsteigern.

Hier geht’s zu AzubiMovie.

