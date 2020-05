Bauzentrum Mayer Neuburg

Ihr Partner rund ums Bauen

Von Bauzentrum Mayer/oH

Egal was Sie zum Bauen oder Renovieren benötigen, die Mitarbeiter des Bauzentrum Mayer unterstützen Sie bei Ihrem Bauvorhaben. Das ermöglicht die gute Kombination von Fachhandel und Baumarkt. Das Bauzentrum Mayer hat für alle Profis und solche, die gerne qualitativ hochwertig einkaufen, den Fachhandel und für alle Heimwerker den hagebaumarkt.

Sowohl der Profi- wie auch der Privatkundenmarkt wird vom Bauzentrum Mayer Neuburg bestens bedient. Neben speziellen Beratungen für Bauherren, auch in Form von Seminaren, nutzen die Kunden vor allem die aktuellen Ausstellungen, um sich zu informieren und inspirieren zu lassen. Die räumliche Nähe der Ausstellungen eignet sich perfekt, um zu testen, ob der ausgesuchte Bodenbelag wie Fliese, Parkett, Laminat, Vinyl auch zur bevorzugten Türe passt.

NEU: Ihren persönlichen Wunschboden vorab im eigenen Zuhause sehen

Viele unserer Kunden sind unsicher, wie der ausgewählte Boden in den eigenen vier Wänden wirken wird. Passt eher ein dunklerer Ton oder eine hellere Farbe? Was ist mit dem Format – Langdielen oder vielleicht eher Fliesen? Und wie harmoniert der Boden mit dem Sofa? Alle diese Fragen lassen sich ab sofort mit dem neuen Online Tool der Fa. Meister ganz einfach beantworten – nur entscheiden müssen es unsere Kunden noch selbst.

Sie müssen uns nur ein Foto von dem Raum, für den Sie einen neuen Bodenbelag wünschen, vorab per Email zukommen lassen, und wir zeigen Ihnen bei einem Termin in unserem Haus, wie die unterschiedlichen Bodenbeläge wie Parkett, Laminat, Vinyl in Ihrem Raum aussehen könnten.

Bild: Fa. MeisterWerke Schulte GmbH/oH

Im Bereich Bodenbeläge ist das Bauzentrum Mayer in Qualität, Auswahl und Vielfalt ganz vorne. Neben Fliesen werden auch Parkett, Laminat, Designböden, Vinyl, Massivholzdielen und vieles mehr präsentiert.

Für die Gestaltung Ihrer Terrasse/Hofeinfahrt beraten wir Sie gerne in unserem Bauzentrum Mayer Neuburg. Inspiration für Ihren privaten Traumgarten finden Sie in unserem Haus-

GartenPark des Bauzentrum Mayer Ingolstadt in der Siemensstr. 12.

Die Ausstellungen in Ingolstadt können Sie auch gerne am Schausonntag von 13-17 Uhr besuchen.

Rundum-Service

Der Service im Bauzentrum Mayer Neuburg geht über die fachliche Beratung hinaus,

denn es wird für Sie auf Wunsch die gesamte Abwicklung erledigt. Vom Aufmaß bis zur Demontage/Montage von Haustüren/Garagentore/Fenster/Innentüren bzw. bis zur fertigen Verlegung Ihrer Bodenbeläge.

Großes Baustofflager – schnelle Lieferung

Durch die zusätzliche Nutzung des großen Ingolstädter Baustofflagers, dessen umfangreichen Lagersortiments und eigenen Fahrzeugen wird eine sichere, schnelle und zuverlässige Lieferung Ihrer Baustoffe gewährleistet. Selbst schlecht zugängliche Baustellen sind mit dem Hochauslegerkran kein Problem.

Auf einen Blick

Bauzentrum Mayer Neuburg

Ingolstädter Str. 25

86633 Neuburg

Tel: 08431/6700-0

Fax: 08431/6700-35

Mail: info@bauzentrummayer-neuburg.de

Weitere Infos im Internet:

www.bauzentrum-mayerneuburg.de

Themen folgen