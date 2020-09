Bauzentrum Mayer Neuburg

Alles für Ihren persönlichen Traumgarten

Von Bauzentrum Mayer/oH

Warum sind wir im Sommer so gerne im Garten? Weil das Wohngefühl draußen so erfrischend anders ist: nicht beengt, sondern frei; nicht steif, sondern leger, einfach entspannt. Das Motto „Draußen ist das neue Drinnen“ beschreibt die Entwicklung sehr treffend.

Bis zum persönlichen Traumgarten gibt es viele Entscheidungen zu treffen. Welchen Terrassenbelag verwende ich? Wie lege ich einen Gartenteich an? Welcher Sichtschutz ist für mich am effektivsten? Wäre ein Steingarten denkbar? Welcher Zaun passt zum Haus? Diese und viele weitere Fragen beantworten Ihnen die Spezialisten des Bauzentrum Mayer Neuburg. Nutzen Sie das breit gefächerte Sortiment zur Gestaltung Ihrer persönlichen Wohlfühloase.

Der HausGartenPark – Unsere Vorzeige-Gartenausstellung in Ingolstadt

Inspiration für Ihren privaten Traumgarten finden Sie in unserem sensationellen Haus- und Gartenpark des Bauzentrum Mayer Ingolstadt in der Siemensstr. 12. Gartenliebhaber können hier die Vielfalt der Gartengestaltung ganzjährig erleben. Sie können sich hier von der umfangreichen Auswahl an Gestaltungsideen und Materialien inspirieren lassen, um so Ihren eigenen Traumgarten zu realisieren – und das zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter. Neben Terrassenbelägen in Natur- und Betonstein, Feinsteinzeug und Holz wurde im „Haus im Garten“ der Indoor-Ausstellung, einem zweistöckigen Gebäude auf 600 Quadratmetern auch das bisherige Sortiment erweitert. Ganz neu gibt es nun auch Gartenmöbel, Sonnenschirme, Grillkamine, Dekoratives und vieles mehr.

Rund um das „Haus im Garten“ befindet sich die Outdoor-Ausstellung des HausGartenParks, die wie ein fertig gestalteter Garten konzipiert ist. Das Besondere ist, dass vor Ort Echtbeispiele präsentiert werden, die zur Gestaltung des eigenen Gartens anregen und keine Wünsche offen lassen. In diesem Rahmen können die Besucher auch die charakteristischen Merkmale der Materialien erleben. Produkte können so optimal ausgewählt und auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmt und eingesetzt werden. Der architektonische Fokus wurde auf Vielfalt und Abwechslung gelegt sowie auf Ästhetik und Facettenreichtum der Gestaltungselemente. Unter anderem werden nun Böschungssituationen und Höhenunterschiede sowie Stufen gezeigt. Der Besuch im HausGartenPark ist immer ein Erlebnis. Denn mit einer Fläche von insgesamt 3.000 Quadratmetern Indoor- und Outdoor-Bereich ist der HausGartenPark eine der größten Gartenausstellungen Deutschlands. Besuchen Sie den HausGartenPark auch gerne immer sonntags von 13 bis 17 Uhr, allerdings dann ohne Beratung und ohne Verkauf.

Ihr persönlicher Beratungsgutschein

Gerne begleiten Sie unsere Fachverkäufer im Bereich Garten- und Landschaftsbau vom Bauzentrum Mayer bei einem Rundgang durch den HausGartenPark in Ingolstadt oder wir stellen Ihnen Ihren ganz persönlichen Beratungsgutschein aus, mit dem Sie mit einem unserer Fachberater in Ingolstadt einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren können.

Großes Baustofflager – schnelle Lieferung

Eine sichere und zuverlässige Anlieferung Ihrer Baustoffe ist durch die zusätzliche Nutzung des großen Ingolstädter Baustofflagers, dessen umfangreichen Lagersortiments und eigenen Fahrzeugen immer gewährleistet. Selbst schlecht zugängliche Baustellen sind mit dem Hochauslegerkran kein Problem.

Legen Sie Ihre Gartenideen in unsere Hände!

Ihr Bauzentrum Mayer Neuburg

Auf einen Blick:

Bauzentrum Mayer Neuburg

Ingolstädter Str. 25

86633 Neuburg

Telefon: 08431/6700-0

Gründungsjahr: 1969



Weitere Infos im Internet:

www.bauzentrum-mayer-neuburg.de

