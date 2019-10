Bauzentrum Mayer in Neuburg

Fachhandel und Bauzentrum – große Auswahl und Vielfalt – alles unter einem Dach

Von Bauzentrum Mayer

Egal was Sie zum Bauen oder Renovieren benötigen, die Mitarbeiter des Bauzentrum Mayer unterstützen Sie bei Ihrem Bauvorhaben.

Das ermöglicht die gute Kombination von Fachhandel und Baumarkt. Das Bauzentrum Mayer hat für alle Profis und solche die gerne qualitativ hochwertig einkaufen den Fachhandel und für alle Heimwerker den hagebaumarkt.

Sowohl der Profi- wie auch der Privatkundenmarkt wird vom Bauzentrum Mayer Neuburg bestens bedient. Neben speziellen Beratungen für Bauherren, auch in Form von Seminaren, nutzen die Kunden vor allem die aktuellen Ausstellungen Fenster/Türen/Garagentore/Pflaster und Außenanlagen um sich zu informieren und inspirieren zu lassen. Die Lage der Ausstellungen eignet sich perfekt um zu testen ob der ausgesuchte Bodenbelag auch zur bevorzugten Türe passt.

Ganz individuell und nach Kundenwunsch

Im INTERNORM-STUDIO werden vielseitige Möglichkeiten der Raumgestaltung gezeigt. Die geradlinigen und kantigen Formen der Kunststofffenster, Holz-Alu-Fenster und Haustüren unterstreichen die Architektur des eigenen Hauses und lassen viel Licht in die Räume. Jedes Fenster von Internorm wird genau nach den Vorstellungen der Kunden und nach Maß produziert. Effektiver Einbruchschutz, hervorragender Wärmeschutz und optimaler Schallschutz - das zeichnet diese Fenster aus. Nutzen Sie auch die neue Ausstellung „myCube“ unseres Mutterunternehmens, des Bauzentrum Mayer in Ingolstadt. Dort finden Sie auf fast 800qm eine riesige Auswahl an Fenster, Türen und Toren.

Im Bereich Bodenbeläge ist das Bauzentrum in Qualität, Auswahl und Vielfalt ganz vorne. Neben Fliesen werden auch Parkett, Laminat, Designböden, Vinyl, Massivholzdielen und vieles mehr präsentiert.

Für die Gestaltung Ihrer Terrasse/Hofeinfahrt beraten wir Sie gerne in unserem Bauzentrum Mayer Neuburg. Zusätzlich finden Sie ein exklusives und breites Sortiment im HausGartenPark des Bauzentrum Mayer in Ingolstadt.

Die Ausstellungen in Ingolstadt können Sie auch gerne am SchauSonntag von 13-17 Uhr besuchen.

Rundum-Service

Der Service im Bauzentrum Mayer Neuburg geht über die fachliche Beratung hinaus, denn es wird für Sie auf Wunsch die gesamte Abwicklung erledigt. Vom Aufmaß bis zur Demontage/Montage von Haustüren/Garagentore/Fenster/Innentüren bzw. bis zur fertigen Verlegung Ihrer Bodenbeläge.

Großes Baustofflager– schnelle Lieferung

Durch die zusätzliche Nutzung des großen Ingolstädter Baustofflagers, dessen umfangreichen Lagersortiments und eigenen Fahrzeugen wird eine sichere, schnelle und zuverlässige Lieferung Ihrer Baustoffe gewährleistet. Selbst schlecht zugängliche Baustellen sind mit dem Hochauslegerkran kein Problem.

Weitere Infos im Internet:

www.bauzentrum-mayer-neuburg.de

INFO:

Bauzentrum Mayer, Neuburg

Ingolstädter Straße 25

86633 Neuburg

Telefon: 08431 / 6700-0

Fax: 08431 / 6700-35

