Bei F & H Fliesen ist für jeden Geschmack etwas Passendes dabei

Modern und geschmackvoll

Von pm

Seit über 30 Jahren steht die Firma F & H Fliesen Verlegung GmbH unter dem Geschäftsführer Florian Hein für einen erfahrenen Handwerksbetrieb sowie ein breites Angebot rund um das Thema Fliese und darüber hinaus. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Leistungsspektrum, das zuverlässiges und gut geschultes Handwerk mit einer vielseitigen Produktpalette vereint.

Neben der Neuverlegung von Fliesen, Naturstein- und Trockenbauarbeiten, bietet das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Partnerfirmen auch Arbeiten an Küchen sowie Kachelöfen und seit Kurzem auch komplette Bäder an. Im Handwerksbereich legt F & H Fliesen großen Wert darauf, neueste Techniken mit traditioneller Handwerkskunst zu verbinden und damit den Kunden ein hohes Maß an Qualität, Sicherheit und Ideenreichtum garantieren zu können.

Am Standort in Klosterlechfeld findet der Kunde eine große Ausstellung. Hier kann er sich über ein breites Sortiment an Fliesen, Natursteinen, Sanitärgegenständen, Öfen und speziellen Wand- und Bodendesigns wie Tapeten oder Vinyl informieren. Die moderne und geschmackvolle Ausstellung setzt die Produktauswahl gekonnt in Szene. Dabei bedeutet das hochwertige Erscheinungsbild kein exklusiv hochpreisiges Angebot, sondern das Sortiment spricht eine breite Klientel an.

Die vielfältige Produktpalette bei F & H Fliesen ermöglicht es den geschulten Mitarbeitern, auf die Bedürfnisse eines jeden einzelnen Kunden individuell einzugehen und für alle das Passende zu finden. Auch werden bei der Beratung hochmoderne Technologien, wie zum Beispiel 3D-Planungsprogramme, eingesetzt, damit der Kunde gleich im Laden einen virtuellen Eindruck von seinen räumlichen Gegebenheiten bekommt.

Das Team von F & H Fliesen freut sich auf interessierte Besucher – direkt an der B17, Ausfahrt Klosterlechfeld, Am Wäldle 12 (Gewerbegebiet).

