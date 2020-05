Bei dieser Weiterbildung wird für die Zukunft gelernt

Die Technikerschule Höchstädt bildet zum/r Staatlich geprüften Techniker/-in für Umweltschutztechnik und regenerative Energien sowie Informatiktechnik aus.

Von Nicola Kübler

Christiane will mehr. Ihre Ausbildung zur Chemisch-technischen Assistentin hat die 21-Jährige nach dem Schulabschluss erfolgreich absolviert und arbeitet inzwischen als Gesellin in ihrem Ausbildungsbetrieb. Der Job macht ihr Spaß und dennoch – das war’s noch nicht für sie. Die leidenschaftliche Hobbygärtnerin engagiert sich im Umweltschutz und möchte ihre Liebe zur Natur auch in ihren zukünftigen Beruf einfließen lassen.

Und so recherchiert sie, welche Aus- und Weiterbildungen für sie infrage kämen und stößt dabei auf die Technikerschule in Höchstädt. Sie ist ganz erstaunt, als sie liest, dass ihre Ausbildung dort sehr hilfreich wäre und es dort außerdem keine Schulgebühren gibt. Noch dazu könnte sie BAföG beantragen – somit wäre sie in der Lage, die Finanzierung der zweijährigen Ausbildung ganz ohne die Hilfe ihrer Eltern zu stemmen.

Umwelt aktiv schützen: Techniker der Fachrichtung Energiemanagement

Noch dazu ist der Bereich Umweltschutztechnik und regenerative Ideen für sie höchst interessant und absolut zukunftsträchtig! Was machen Techniker der Fachrichtung Energiemanagement? Sie analysieren Energieströme, planen und setzen Energieeffizienzmaßnahmen unter Einsatz von erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen um. Umweltschutztechniker organisieren geeignete Umweltmanagementsysteme zur Reinhaltung von Luft, Gewässer und Boden und bieten umwelttechnische Dienstleitungen an.

Viel mehr als IT: Techniker der Fachrichtung Informatiktechnik

Das klingt total spannend, findet Christiane. Als sie auf der Homepage der Technikerschule Höchstädt weiterliest, entdeckt sie den Zweig Informatiktechnik. Dieser qualifiziert in der PC-System- und Netzwerkverwaltung, für Software-Entwicklung und Multimedia-Anwendungen, Schaltungs- und Automatisierungstechnik. „Das wäre doch was für Benny“, denkt sie. Er ist gerade fertig geworden mit seiner Ausbildung als Mechatroniker und total motiviert, sich weiter zu spezialisieren. Also greift sie zum Smartphone, ruft ihren Kumpel an und erzählt ihm von ihrer Entdeckung. Benny schaut sich gleich die Homepage der Technikerschule Höchstädt an und entdeckt den Infoabend, der am Donnerstag, 28. Mai, stattfindet. „Hey, soll ich uns beide da gleich mal anmelden?“, fragt er Christiane begeistert. „Na klar“, antwortet sie eifrig. Benny schickt gleich die E-Mail mit der Anmeldung los.

Infoabend der Technikerschule Höchstädt am 28. Mai

Am Infoabend, der am Donnerstag, 28. Mai, von 18 bis 19.30 Uhr an der Staatlichen Berufsschule Lauingen in der Friedrich-Ebert-Straße 14 stattfindet, erfahren die Besucher – insbesondere Auszubildende oder Facharbeiter mit einschlägiger Berufsausrichtung – alles rund um die Technikerschule Höchstädt:



Ausbildungsrichtungen

Zugangsvoraussetzungen

Ablauf und Dauer

Lerninhalte

Abschlussprüfungsformalitäten

Einblick in die Unterrichtsräume mit deren Ausstattung

Informationen über Fördermöglichkeiten, Berufsperspektiven und Karrierechancen

Schüler und Lehrer stehen für Fragen zur Verfügung

Alle Informationen zum Infoabend gibt es hier.

Aufgrund der aktuellen Lage während der Corona-Pandemie sollten sich die Besucher an die allgemein gültigen Hygieneregeln halten sowie einen Mund-Nasen-Schutz tragen.



Weiterbildung ohne Schulkosten

Die Technikerschule Höchstädt bildet in Zusammenarbeit mit der Berufsschule Lauingen zum/r Staatlich geprüften Techniker/-in für Umweltschutztechnik und regenerative Energien sowie Informatiktechnik aus. Zusätzlich kann eine allgemeine Fachhochschulreife erworben werden. Das Besondere daran: Die Ausbildung, die zwei Jahre dauert und in Vollzeit absolviert wird, ist kostenlos. Eine BAföG-Förderung ist möglich.

Zugangsvoraussetzung für beide Weiterbildungen ist eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Regelausbildungszeit von mindestens zwei Jahren. Die genauen Zugangsberechtigungen kann man hier nachlesen.

Infos u. Anmeldung unter:

www.bs-hoechstaedt.de

www.bs-lauingen.de

oder Telefon (09074)9594-0 und (09072)999-0

