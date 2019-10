13:24 Uhr

Depression verstehen

Kostenfreie Filmvorführung im CinemaxX Augsburg

Depression Ist eine Erkrankung, die jeden treffen kann. Aber wie erkennt man eine Depres­sion? Und wie gehen Be­troffene und Angehörige am besten damit um?

Die AOK klärt mit der kostenfreien Vorstellung "Depression verstehen" auf. Der Dokumentarfilm "Die Mitte der Nacht ist der Anfang vom Tag" läuft am Donnerstag, 7. November, um 18 Uhr, im CinemaxX Augsburg.



Der Film handelt \von zwei an Depression erkrankten Menschen und einer betroffenen Familie. Der Filmemacher, selbst Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, begleitete die Hauptpersonen ein ganzes Jahr hautnah. Der Zuschauer bekommt so einen direkten Einblick in deren Alltag und Seelenleben. Mit dem Film sollen die Zuschauer für diese Erkrankung sensibilisiert werden, sie sollen Depression und die damit einhergehenden schwierigen Lebenssituationen begreifen und nachvollziehen können.

Viele Menschen verwechseln Depression immer noch mit einer nachvollziehbaren Reaktion auf die Bitternisse des Lebens oder wissen nicht, dass sie gut behandelbar ist.

Genau aus diesem Grund will die AOK mit dem Film zur weiteren Aufklärung über die Krankheit beitragen. Realisiert wurden die Dreharbeiten in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.

Im Anschluss an die Filmvorführung stellt sich Produzentin Michaela Krist den Fragen der Zuschauer.

Termin: Donnerstag, 7. November 2019, 18 Uhr, CinemaxX Augsburg, Willy-Brandt-Platz 1, 86154 Augsburg

Kino-Tickets ab 14.10.19 bei der AOK

Telefon: 0821 321 124

Pro Person können maximal zwei Eintrittskarten reserviert werden. Eine spontane Teilnahme ohne Ticket kann leider nicht gewährleistet werden.

