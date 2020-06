Die Wagner ToreTürenZäuneGmbH bietet mit großen Ausstellungs- und Lagerflächen vieles für den Gebäudeschutz

Rundum sicher mit der Wagner ToreTürenZäuneGmbH

Von pm

„Wir haben viele Kataloge zu unseren Produkten, sehen aber, dass die Kunden ihre Wahl lieber in unserer Ausstellung nach einer Besichtigung treffen. Es handelt sich schließlich um eine langfristige Investition in Qualität“, sind sich die Geschäftsführer der Wagner ToreTürenZäune GmbH, Christian und Johannes Wagner, einig.

Das Unternehmen bietet Garagen- und Hallentore, Einfahrtstore als Schiebe- und Flügeltore, Zaunanlagen mit Gartentüren und Briefkastensystemen sowie Haustüren für private und gewerbliche Kunden an. Fachgerechter Einbau und termingerechte Lieferung gehören wie Wartung und Reparatur zum umfassenden Service. Dazu zählt auch ein Lagerbestand an Doppelstabmatten verzinkt oder anthrazit mit Pfosten und Zubehör in den gängigen Größen für Garten- und Landschaftsbauer sowie interessierte Heimwerker.

In der Ausstellung von Wagner ToreTürenZäune können Kunden eine Reihe von Schmuck- und Zierzäunen in verschiedenen Farbmustern mit dazu passenden Gartentüren und Toren besichtigen und so ganz individuell die Abgrenzung ihrer Immobilie gestalten. Darüber hinaus sind Muster zum Sicht- und Lärmschutz ausgestellt. Die Wege zu den einzelnen Ausstellungsstücken wurden von der Albert Wagner Pflasterbau GmbH mit verschiedenen Pflastersteinen als Gestaltungsmöglichkeiten verlegt.

„Mit unserer Erfahrung stehen wir unseren Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Mit der Besichtigung vor Ort und der Auswahl des Produktes in unserer Ausstellung unterstützen wir sie nachhaltig in der Gestaltung ihrer Grundstücksabgrenzung“, erklärt Christian Wagner. „Um die Entscheidung für unsere Kunden zu erleichtern, erfolgt nach dem Aufmaß eine Zeichnung zur besseren Vorstellung der getroffenen Auswahl“, ergänzt Johannes Wagner.

Angeboten werden auch Haustüren, das häufig damit abgestimmte Garagentor sowie die Toranlage mit Gartentür und Briefkastensystem. Dabei stehen Gestaltungswünsche der Kunden im Vordergrund. So können statt der üblichen Zaunpfosten Stelen oder Granitsäulen dem Zaunfeld Halt geben. Der Briefkasten kann in Beton integriert sein. Auch technisch sind alle Zugangssysteme zur Immobilie denkbar, hier zahlen sich eine frühzeitige Planung und der fachliche Rat besonders aus.

Wagner ToreTürenZäune

Am Bahndamm 6 + 8

86459 Gessertshausen

Telefon: 08238 9648740

E-Mail: info@wagner-tore.de



Öffnungszeiten der Ausstellung:

Montag - Freitag

8.30 - 18.30 Uhr

Samstags

8.30 Uhr - 13 Uhr

Für eine umfassende Beratung wird um eine telefonische Terminvereinbarung gebeten.



Öffnungszeiten der Lagerabholung:

Montag - Freitag

7.30 - 18.30 Uhr

Weitere Infos im Internet unter www.wagner-tore.de

