Familienglück für Versicherte dank BKK Stadt Augsburg

Füreinander da – ein Leben lang

Unterstützung, Beratung, Versorgung. Unkomplizierte Vorgehensweisen. Die Familie im Zentrum. Das alles und noch mehr ist uns bei einer gesetzlichen Krankenkasse wichtig. Das alles und noch mehr bietet die BKK Stadt Augsburg ihren Versicherten seit über 100 Jahren. Hier gilt: Klasse statt Masse und maßgeschneiderte Qualität. Hier erwartet Sie eine effektive Gesundheitsversorgung über das gesetzliche Soll hinaus.

BKK Stadt Augsburg– die Krankenkasse für Kollegen

Pflichtversichert in der gesetzlichen Krankenversicherung und die Qual der Wahl – Was ist das Beste für mich und meine Familie? Ob Krankenschwester, Techniker in der Bauverwaltung, ob Verwaltungsfachangestellte oder Mülllader in der Stadtreinigung, vom Sparkassenfachwirt bis zum Omnibusfahrer – für die Mehrzahl aktiver und ehemaliger Arbeitnehmer des kommunalen Dienstleistungsbereichs lautet die Antwort ganz klar: BKK Stadt Augsburg. Den verlässlichen Versicherungsschutz genießen in der Familienversicherung auch Ehepartner und Kinder. Denn hier weiß man, dass zum eigenen Glück auch der Schutz der Liebsten gehört.

Mit Unterstützung schwanger werden

Liebe, Ehe, Kinderwunsch. Für viele junge Paare bedeutet ein gemeinsames Kind die Krönung einer langjährigen glücklichen Partnerschaft. Schwanger werden klingt jedoch oft einfacher als es ist. Neben dem richtigen Timing ist vor allem die Fruchtbarkeit des Paares entscheidend ob und wie schnell eine Schwangerschaft entsteht. Wenn trotz aller Bemühungen die Schwangerschaftsanzeichen ausbleiben, trifft niemanden die Schuld, doch es bedeutet oftmals eine Zerreißprobe für die Beziehung. Etwa jedes siebte Paar in Deutschland ist von Fruchtbarkeitsstörungen betroffen. Die moderne Medizin bietet hier viele Optionen den Kinderwunsch zu erfüllen, diese sind jedoch oft sehr zeit- und kostenintensiv.

BKK Stadt Augsburg hilft beim Babyglück

Familienglück sollte keine Frage des Geldes sein. Daher bietet die BKK Stadt Augsburg ihren Versicherten besondere Zusatzleistungen an. Sie können in dieser schweren Zeit auf unsere Unterstützung zählen und mit bester Beratung zu Chancen, Ablauf und Kosten für Sie geeignete Schritte einleiten. Die BKK Stadt Augsburg übernimmt 100 % der mit dem Behandlungsplan genehmigten Kosten, wenn beide Ehegatten bei der BKK Stadt Augsburg versichert sind. Wichtig ist, dass der Krankenkasse zu Beginn ein Behandlungsplan zur Genehmigung vorgelegt wird. So können Sie Ihre Energie auf die Schwangerschaft konzentrieren und müssen sich nicht um zusätzliche Kosten sorgen.

Gesunde Schwangerschaft

Nach einer erfolgreichen natürlichen oder künstlichen Befruchtung beginnt eine spannende und schöne Zeit. Als Schwangere machen Sie von nun an alles zu zweit: essen, schlafen, sich bewegen. Ihre Lebensweise betrifft nicht mehr Sie allein und das bedeutet eine große Verantwortung, aber auch die Chance aktiv die Gesundheit Ihres Kindes zu unterstützen. Eine gute Gesundheitsvorsorge ist daher für werdende Mütter besonders relevant. Man möchte, nein muss, sich darauf verlassen können, die bestmögliche gesundheitliche Versorgung zu bekommen. Die BKK Stadt Augsburg versteht dieses Bedürfnis und bietet Schwangeren ein breites Leistungsspektrum.

Ganzheitliche Unterstützung für Schwangere und werdende Eltern

Auf unserer Homepage finden Sie Ratgeber und Aufklärungstexte zu verschiedenen Themen rund um Ihre Schwangerschaft und die Gesundheit Ihres Babys. Für eine optimale Geburtsvorbereitung bietet die BKK Stadt Augsburg Ihnen in Ihrer Nähe verschiedene Gesundheitskurse für Schwangere an. Lernen Sie im 10-wöchigen Hatha-Yoga-Kurs sich zu entspannen, Stress zu vermeiden, Beweglichkeit und Bewegungsfreude zu erhalten und Kontakt zu anderen Schwangeren zu knüpfen. Mit Qigong tauchen Sie in die meditative chinesische Medizin ein und finden Ihre innere Mitte mit stillen und bewegten Übungen. Einzigartig ist auch unsere Zusatzleistung der Hebammenrufbereitschaft.

Hebammenrufbereitschaft - was ist das?

Den Zeitpunkt der Geburt kann man dank Geburtsterminberechner zwar ziemlich exakt bestimmen, allerdings nie garantiert vorhersehen. Zum Geburtszeitpunkt sind dann vielleicht Hebammen im Dienst, die die Schwangere nicht kennt. Viele Betroffene empfinden das als stressig und unangenehm und benötigen vertraute Gesichter. Mit der Hebammenrufbereitschaft sorgen wir dafür, dass Sie auf Ihre Hebamme zählen können, wenn es ernst wird.

Gesundheit und Körperbewusstsein nach der Schwangerschaft

Ist das Kind einmal da, verspüren viele frischgebackene Eltern neben grenzenlosem Glück auch viele Sorgen, wie sie „alles richtig machen können“. Die BKK Stadt Augsburg lässt Sie auch hier nicht allein und hilft Ihnen durch die aufregende, wundervolle erste Zeit.

Der Baby-Kompass: Stillen, aber richtig!

Muttermilch gilt vielerorts noch als beste Versorgung des neugeborenen Kindes. Das trifft allerdings nur zu, wenn man als stillende Mutter ein paar Dinge bei der eigenen Ernährung beachtet. Hierfür hat die BKK Stadt Augsburg das Magazin Baby-Kompass entwickelt, das Ihnen das Stillen im Allgemeinen mit Stillberatung, Milchstau oder das Milch abpumpen und aufbewahren, sowie Ihre eigene optimale Ernährung erklärt. Darüber hinaus finden Sie die empfohlene medizinische Prophylaxe und Impfungen, gesunde Baby-Ernährungstipps und vieles mehr.

Vom Baby bis zum Teenager: BKK Starke Kids

Für unsere Kinder wollen wir nur das Beste. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sind die sinnvollste Präventionsmaßnahme. Die gesetzlichen Vorsorgeuntersuchungen U1 bis U9 sowie J1 sind umfangreich, jedoch ausbaubar. Mit dem Premium-Gesundheitsprogramm BKK Starke Kids werden Kinder bundesweit lückenlos in allen Entwicklungsstufen vom Baby bis zum Teenager versorgt. Inbegriffen sind ein BKK Babycheck, mehrere Augenuntersuchungen, Sprachuntersuchungen, Impfberatungen, Grundschulchecks und der BKK Jugendcheck. Ziel ist hierbei immer die optimale Betreuung von Eltern und Kind in sich wandelnden Lebensabschnitten, wie der Schulstart oder die Pubertät.

Der BKK Starke Kids-Gesundheitscoach

Kinder haben oft ihren eigenen Kopf. Meistens ist das normal und „verwächst sich“, doch manchmal können Trotz, Schreien, Schlafrhythmusstörungen und Entwicklungsstörungen auch ernsthafte Ursachen haben, die mit ärztlichem Sachverstand begleitet werden sollten. Für bei der BKK Stadt Augsburg versicherte Kinder bis einschließlich 17 Jahren wurde ein Gesundheitscoach entwickelt, um solche Ursachen früh zu erkennen und zu begleiten. Über den Praxisalltag hinaus betreut ein Arzt Eltern und Kind in diesem Versorgungsangebot und erspart so die psychische Belastung, die mit häufigen Arztwechseln einhergeht.

