„Fashion for Future“ mit dem Staatstheater Augsburg

„endlich.“ - Das Klimafestival des Staatstheater Augsburg, das 2022 über die Stadtgrenzen hinaus begeisterte, geht in die zweite Runde. Diesmal nimmt es Mode, Kostüm und Nachhaltigkeit unter die Lupe. In drei Locations gibt es vom 28. bis zum 30. April Theater, Musik Workshops, Familienprogramm und vieles mehr.

An drei Festivaltagen präsentiert das Staatstheater Augsburg ein buntes und vielfältiges Programm für Groß und Klein. Ob Anzugträgerin, Vintage-Liebhaber oder lässige Joggerin – Ende April heißt es beim vielfältigen Programm im tim, im Gaswerk und im City Club: Kleider „machen“ Leute.

Das Klimafestival in Augsburg eröffnet mit dem Stegreif Orchester

Los geht das Augsburger Klimafestival 2023 am Freitag, 28. April, mit der großen Eröffnung: In der brechtbühne präsentiert das Stegreif Orchester die Premiere von „#bechange: Acting“. Am Samstag gibt es ein vielfältiges Programm im Staatlichen Textil- und Industriemuseum Augsburg (tim) mit Panels (z.B. mit Dr. Karl Borromäus Murr dem Museumsdirektor), Workshops, Ausstellung, Performance und und und.. Abends folgt dann eine After-Show-Party im City Club in der Augsburger Innenstadt. Sonntags geht es auf dem Gaswerksgelände weiter, hier gibt es wahnsinnig viel zu erleben - und das wird die Augsburger:innen vermutlich am meisten ansprechen. Es gibt ein großes Familienprogramm, leckeres Essen und Getränke, Marktplatz der Möglichkeiten (mit bunten Ständen der Augsburger Klima- und Nachhaltigkeitsszene (u.a. mit Vintys Augsburg, Amnesty International, Foodsharing Augsburg) und dazu einen Vintage-Flohmarkt, Upcycling-Workshops und Kostümverkauf, bei dem original Kostüme verkauft werden und man den Fundus besichtigen kann.

Foto: Staatstheater Augsburg

Darum geht es beim Klimafestival des Staatstheater Augsburg

Doch was steckt eigentlich hinter dem diesjährigen Motto? Wie hängen Klima(wandel) und Mode zusammen? Und was kann oder muss jede:r Einzelne tun? Der Fast-Fashion-Markt ist in den letzten 15 Jahren stark angewachsen und wird noch weiter wachsen – mit massiven Folgen für Mensch und Natur. Laut der Organisation Greenpeace kaufen wir in Deutschland im Schnitt 60 Kleidungsstücke im Jahr. Allein im Jahr 2015 wurden 79 Milliarden Kubikmeter Wasser für Produktion von Kleidungs- und Textilwaren verbraucht. Beispielsweise wird nur für die Herstellung eines T-Shirts 2700 Liter Wasser benötigt. Als Vergleich: Das entspricht der Trinkwassermenge, mit der eine Person zweieinhalb Jahre versorgt wäre. 20 Prozent der globalen Wasserverschmutzung wird durch das Färben und Veredeln von Kleidung verursacht. Daher lautet die Botschaft, bewusster und nachhaltiger zu konsumieren. Dazu kann jede einzelne Person etwas beitragen, indem man Löcher in den Klamotten flickt, Mode upcycelt, seltener und gezielt Kleidung kauft. Dazu gibt es in fast jeder größeren Stadt Seconhandläden und Geschäfte, die Fair Fashion anbieten. Auf all das wird das Augsburger Klimafestival „endlich.“ Ende April 2023 eingehen.

Foto: Staatstheater Augsburg

Die Höhepunkte auf einen Blick