Faszination St. Moritz: Ein Traum für Skifahrer

Die alpine Landschaft - ein Traum. Das Hotel - fantastisch. Dazu Skipass und Skikurs. Klingt teuer? Muss nicht sein. Vier unvergessliche Tage mit Oscar Reisen.

Von Vincent Aumiller

Früh morgens wache ich in einem wunderschönen Vier-Sterne-Hotel auf. Gemütlich steige ich aus dem bequemen Bett, ziehe die Vorhänge zur Seite – und stelle fest: Neuschnee hat meinen Urlaubsort St. Moritz in ein Winterparadies verwandelt. Jetzt noch am reichhaltigen Frühstücksbüffet stärken und dann geht’s los: Mit der Gondel in luftige Höhen und dann – als einer der Ersten – die Spuren der Pistenraupen beseitigen.

Kann es etwas Schöneres geben? Ja, denn es kommt noch besser: Die Beschaffenheit des Schnees verleiht meinen Schwüngen die gleiche Eleganz, die auch das Urlaubsparadies St. Moritz auszeichnet. Ich genieße die kühle Brise auf meiner Nase und dabei den Blick über die atemberaubende Berglandschaft. Mittags geht es zur Stärkung ins Höhenrestaurant, wo das frisch dampfende Mittagessen auf mich wartet. Einfach lecker!

Skifahren in St. Moritz: Die ganze Bandbreite des alpinen Sports

Obwohl es so gemütlich ist, möchte ich aber nicht zu lange bleiben. Denn das Naturerlebnis, das auf den Hängen auf mich wartet, verlangt nach mehr. Euphorisch schwinge ich mich die Piste hinab - und merke dabei gar nicht, wie sehr ich mich eigentlich verausgabe. Macht aber nichts, denn nach dem Sport kommen Spaß und Entspannung. Zunächst beim Après-Ski, dann im Erholungsbereich meines Ski-Resorts.

Nach einem gelungenen ersten Urlaubstag liege ich glücklich im Bett und bin froh, dass noch drei weitere Tage des von Oscar Reisen in Augsburg organisierten Trips auf mich warten. Ich lasse das Erlebte noch einmal Revue passieren. Und tatsächlich: Alles ist so, wie vorab mit den Experten des Reisebüros in der Bäckergasse besprochen. Oder anders gesagt: Meine Erwartungen an das „Snow Special“ in der Schweiz im Club Med Resort Saint-Moritz Roi Soleil wurden sogar übertroffen.

Oscar Reisen: Profis für Ski-Reisen in Augsburg

599 Euro habe ich in meine Reise investiert. Jeder Euro davon war es wert. Das All-inclusive-Paket mit Vollpension, Tischgetränken, Bar & Snacks, Skipass sowie Skikurs war genau meinen Bedürfnissen angepasst. Vier Tage und drei Nächte im Paradies – das kannst auch du erleben. Denn auch heuer bietet Oscar Reisen diesen Ausflug in die Weiten von St. Moritz zu den gleichen Konditionen wieder an.

Verpflegung mit Kulinarik zum Träumen, Skipässe- und -kurse für alle Niveaus, wilde Partys und ruhige Erholungsorte – all das bietet auch das „Snow Special 2020“. Vom 6. bis 9. Dezember geht es mit Oscar Reisen ins malerische St. Moritz, das mit seiner Extravaganz genauso wie mit seiner unvergleichlichen Bergwelt glänzt. „Wer das Skifahren liebt, wird auch diese Reise lieben“, verspricht Inhaber Matthias Sworowski. Und ich kann mit gutem Gewissen sagen: Er hat recht.

Mehr Eindrücke gibt's in unserer Bildergalerie:



18 Bilder Snow Special 2020

Das „Snow Special 2020“ mit Oscar Reisen in St. Moritz im Überblick

Hotel Club Med Resort Saint-Moritz Roi Soleil – On Top*** Leistungen All Inclusive (Vollpension + Tischgetränke + Bar & Snacks + Skipass + Skikurs) Termin Sonntag, 6., bis Mittwoch, 9.12.2020/3 Nächte Anreise Ab 10 Uhr (Zimmer ab 18 Uhr am Anreisetag) Abreise Bis 9 Uhr am Abreisetag (Abreise bis spätestens 17 Uhr) Sonstiges Mittagessen im Höhenrestaurant inklusive, 4-Tage-Skipass (Sonntag bis Mittwoch), 3 Tage Skikurs (Montag-Mittwoch) Preis € 599,- (p.P. im Doppelzimmer), Einzelzimmer auf Anfrage Wichtig Keine Anfänger-/Langlauf-/Kinderkurse und keine Kinderbetreuung. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Club Med, die auf Wunsch von Oscar Reisen gerne zur Verfügung gestellt werden. Angebot gültig bis 01.04.2020

Jetzt buchen bei Oscar Reisen.

Kontakt

Bäckergasse 8

86150 Augsburg

Telefon (0821) 5 09 55-50/-51/-52

Telefax (0821) 15 80 96

E-Mail info@oscarreisen.de

Themen folgen