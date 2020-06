Fenster und Türen mit Qualität

perfecta hält Wort – und das seit 45 Jahren

Von pm

Wer sich neue Fenster wünscht, bekommt beim familiengeführten Handwerksbetrieb perfecta in Westendorf seit über 45 Jahren alles aus einer Hand. Vom Verkauf über das Aufmaß und die werkseigene Fertigung in Deutschland bis hin zur fachgerechten Montage – das Unternehmen kümmert sich direkt und sorgfältig um jeden Bereich eines Renovierungsvorhabens.

Vertrauen, Zuverlässigkeit und Fortschritt sind dabei Grundpfeiler der Firmenphilosophie. Das macht perfecta für seine Kunden zu einem professionellen, verlässlichen Partner. Das Unternehmen, das zahlreiche Patente hält und bereits mehrmals mit dem Bayerischen Staatspreis ausgezeichnet wurde, steht seit jeher für ein Höchstmaß an Qualität und eine optimale Kombination von Tradition und Innovation.

perfecta-Kunden schätzen besonders die persönliche Beratung und die kompetente Betreuung durch einen Ansprechpartner – vom ersten Beratungsgespräch mit den Experten vor Ort bis zum fachgerechten Einbau der maßgefertigten Fenster und Türen.

Auf Renovierung spezialisiert

Außerdem kommen in dem traditionsreichen Handwerksbetrieb, der sich bereits seit 45 Jahren auf den Bereich „Fenster- und Türenwechsel ohne Dreck“ spezialisiert hat, nur geprüfte und hochwertige Materialien zum Einsatz. So steckt beispielsweise hinter den pflegeleichten und langlebigen Premium-Kunststoff-Fenstern eine durchdachte Technik, die für beste Wärmedämmung, höchste Formstabilität und zuverlässige Sicherheit sorgt. Die stabile und robuste Basis für jedes Fenster bildet dabei der speziell im Hause perfecta entwickelte Thermo-Spezial-Rahmen.

Für die Verglasung kommen bei perfecta hochwertige Wärmedämmgläser zum Einsatz; das steigert die Energieeffizienz im eigenen Zuhause und die Heizwärme bleibt dort, wo sie hingehört: im Haus. Darüber hinaus erhöht der integrierte Sicherheitsbeschlag im schlanken Rahmen den Einbruchschutz. Die Bewohner können sich so rundum sicher fühlen. Kompetente Ansprechpartner und hochwertige Materialien halten damit das Qualitätsversprechen, das perfecta seinen Kunden gibt. Und noch etwas, das perfecta einzigartig in der Branche macht: In dem Familienunternehmen war man sich schon immer darüber im Klaren, dass Fenster und Türen mehr als nur ein technisches Bauteil sind – sie sollen auch zum Wohlfühlen in den eigenen vier Wänden beitragen und schön sein. Und das sind sie - was zahlreiche zufriedene Kunden seit Jahrzehnten bestätigen.

Weitere Infos im Internet unter www.perfecta-fenster.de

