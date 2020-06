Fit durch den Alltag: Sport- und Präventionskurse für Versicherte bei der BKK Stadt Augsburg

Unterstützung, Beratung, Versorgung. Unkomplizierte Vorgehensweisen. Der Mensch im Zentrum. Das alles und noch mehr ist uns bei einer gesetzlichen Krankenkasse wichtig. Das alles und noch mehr bietet die BKK Stadt Augsburg.

BKK Stadt Augsburg – die Krankenkasse für Kollegen

Pflichtversichert in der gesetzlichen Krankenversicherung und die Qual der Wahl – was ist das Beste für mich und meine Familie? Ob Krankenschwester, Techniker in der Bauverwaltung, ob Verwaltungsfachangestellte oder Mülllader in der Stadtreinigung, vom Sparkassenfachwirt bis zum Omnibusfahrer – für die Mehrzahl aktiver und ehemaliger Arbeitnehmer des kommunalen Dienstleistungsbereichs lautet die Antwort ganz klar: BKK Stadt Augsburg. Den verlässlichen Versicherungsschutz genießen in der Familienversicherung auch Ehepartner und Kinder.

Qualität im Maßanzug statt Leistung „von der Stange“

Bei der BKK Stadt Augsburg gilt: Klasse statt Masse. Seit über 100 Jahren wird hier eine effektive Gesundheitsversorgung über das gesetzliche Soll hinaus geboten.

Der Berufsalltag fordert von jedem Höchstleistung und eine hohe physische sowie psychische Belastbarkeit. Das ist nur möglich, wenn Körper und Geist in gesunder Balance sind, es genügend Ruhepausen vom Stress gibt sowie einen Ausgleich zu den täglichen routinierten und somit einseitigen Bewegungsabläufen.

Online-Kurse über fitbase.de – Ihr Coach für alle Fälle

Sie sitzen fünf Tage die Woche, acht Stunden täglich im Bürostuhl? Ihr Arbeitsalltag bedeutet ständiges Herumrennen, Stehen oder schweres Heben? Müssen Sie schwere Maschinen bedienen oder sich viel bücken? Leiden Sie unter Rückenschmerzen, Knieschmerzen oder Nacken- und Schulterschmerzen? Bei der BKK Stadt Augsburg finden Sie über fitbase.de unzählige, auf Sie zugeschnittene Präventionskurse für jedes aktuelle oder potentielle gesundheitliche Problem. Egal, ob Sie Ihren ganzen Körper „fit & aktiv“ bekommen wollen, oder in der „Online Rückenschule“, speziell der „Wirbelsäulengymnastik“ auf gesteigerte Rückengesundheit hinarbeiten: Als Online-Tutorials sind alle Trainings für Sie sofort und jederzeit verfügbar. Als Zusatzmotivation belohnt die BKK Stadt Augsburg regelmäßige Teilnahme und übernimmt die Kurskosten!

Stress ade dank Online-Seminar

Die Herausforderungen Ihres Jobs lassen Ihnen auch nach Feierabend keine Ruhe? Es fällt Ihnen schwer abzuschalten und Sie arbeiten im Schlaf weiter? Egal wie lange Sie sich ausruhen, wirklich erholt fühlen Sie sich nicht? Fitbase.de bietet Ihnen gezielt Stressbewältigung in „Schlafexkurs“, oder in einem „Achtsamkeit- und Entspannungstraining“ an. Hier können Sie negative Verhaltensmuster erkennen und verbessern und gezielte Übungen zur Entspannung erlernen.

Hier geht's direkt zum Online-Kurs.

Steigern Sie Ihre ganzheitliche Gesundheit!

Im stressigen Alltag kommt die ausgewogene, gesunde Ernährung zu kurz? Für frisches Kochen fehlen entweder Zeit, Nerv oder Inspiration? Auch hier schafft fitbase.de Abhilfe mit dem von der DGE und dem Bundeszentrum für Ernährung empfohlenen Online-Kurs: „Gesunde Ernährung“. An die Hand genommen, steigern Sie mit Rezepten und Ernährungstagebuch sowie Inhalten zu Bewegung und Entspannung Ihre ganzheitliche Gesundheit täglich!

Sportkurse auch in Ihrer Nähe

Wer lieber eine direkte, persönliche Betreuung wünscht, kann aus einem großen Angebot klassischer Fitness- und Gesundheitskurse wählen. Hierfür gibt es online einen Suchagent, der Ihnen passgenau alle für Sie interessanten Kurse heraussucht. Die Angebote sind qualitätsgesichert, zertifiziert und werden von der BKK Stadt Augsburg bezuschusst. Ob Gewichtsverlust, Stärkung des gesamten Körpers oder einzelner Körperpartien, Ausdauertraining oder Entspannung durch Yoga und Autogenes Training. In unseren unzähligen Gesundheitskursen finden Sie garantiert das passende Angebot.

Der Rücken im Fokus

Deutschland „hat Rücken“ – drei Viertel aller Berufstätigen leiden zumindest hin und wieder an einem schmerzenden Rücken. Bewegungsmangel, Stress, Verspannungen, Verschleiß: Die Ursachen sind zahlreich. Genauso zahlreich sind die Hilfestellungen der BKK Stadt Augsburg. Rückenkraftzirkel, Rückenpower, Wirbelsäulengymnastik und Co. – tun Sie sich und Ihrem Rücken etwas Gutes und besuchen Sie einen Kurs der BKK Stadt Augsburg.

Werden auch Sie zum Nichtraucher-Held!

In Kooperation mit NichtraucherHelden.de bietet die BKK Stadt Augsburg Ihnen auch ein motivierendes Nichtraucherprogramm, das für Sie bei 100%iger Teilnahme sogar kostenfrei ist! In einer solidarischen Community unter Anleitung eines erfahrenden Tabakentwöhners schaffen auch Sie den langersehnten Rauchstopp. So wird mit dem Rauchen aufhören endlich möglich. Nach dem Seminar werden Sie weiter unterstützt, um einen Rückfall oder eine Gewichtszunahme zu verhindern.

Gesundheit geht online…

Um alle Themen des alltäglichen Lebens und Wohlbefindens kreisen auch unsere Ratgebertexte auf der BKK-Website. Ob Morgenroutine, die Erklärung von Cholesterinwerten, Superfood oder Einstiegshilfe in den Sport – eine regelmäßige Aufarbeitung von Trendthemen und Alltagsproblemen sorgt für die Aufklärung unserer Mitglieder. Auch spannende und informative Selbsttests finden sich auf der Homepage. Vom klassischen BMI Rechner über das Berechnen Ihres Bioalters, der Möglichkeit eines Entspannungs- und Stresstests, eines Herzfrequenzmessers oder Gedächtnistrainers, eines Ernährungstests und vieles mehr, ist für jeden Bedarf etwas dabei.

Finden Sie hier alle Infos.

