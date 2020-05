Golf: Großer Sport mit kleinem Ball

Golf ist ein vielfältiger Sport, der neben dem Geist auch den ganzen Körper trainiert. Wie man den Schläger richtig schwingt, lernt man beim Wittelsbacher Golfclub in Neuburg an der Donau. Dort öffnet am 25. Mai auch die Gastronomie wieder

Golfspielen heißt Körper und Geist trainieren und stärken. Golf bringt den Kreislauf in Schwung, trainiert die Muskeln, unterstützt die Beweglichkeit und fördert die Konzentration. Golf ist die ideale Sportart, um fit zu bleiben. Und: Gerade in Zeiten des Corona-Virus punktet der Sport: Die Spieler bewegen sich an der frischen Luft und das Einhalten von Sicherheitsabständen ist überhaupt kein Problem. Golf ist kurz gesagt: Sport, Spiel und ganze viel Spaß.

Im Rohrenfeld 102 in Neuburg an der Donau, wo früher die Pferde der Bayerischen Kurfürsten und Könige gezüchtet wurden, steht heute eine der schönsten und prächtigsten Anlagen Deutschlands: der Wittelsbacher Golfclub. Dort ist zuletzt ein Stück Normalität eingezogen. „Die ersten Tage nach der Öffnung für unsere Mitglieder sind reibungslos verlaufen. Vielen Dank für Ihr Verständnis und vor allem für Ihre Disziplin“, erklärt Geschäftsführer Korbinian Kofler.

Golfspielen lernen beim Wittelsbacher Golfclub

Für alle, die planen, sich im Golfsport auszuprobieren, der schon lange nichts mehr mit dem Klischee von wohlhabenden älteren Männern in karierten Hosen zu tun hat, bietet der Wittelsbacher Golfclub Schnupperkurse an. Bereits für 19 Euro können sich Interessierte auf dem Grün ausprobieren – Übungsbälle und Leihschläger werden gestellt. Für Einsteiger ist das Driving Range Paket gedacht, das drei Monate Nutzungsrecht der Übungsanlage, vier Trainerstunden á 30 Minuten, Übungsbälle und Leihschläger sowie Regel- und Etikett-Unterricht inkludiert.

Wer sich entscheidet, ernsthaft in den Sport einzusteigen, für den empfiehlt sich das Platzreife-Paket, das aktuell zum Schnupperpreis von 295 statt 395 Euro angeboten wird. Beinhaltet sind drei Monate Spielberechtigung auf dem Platz, zehn Trainerstunden á 30 Minuten, Übungsbälle und Leihschläger, Regel- und Etikett-Unterricht sowie die Platzreifeprüfung.

Gute Nachrichten gibt es auch für alle Genießer: Seit vergangenem Montag ist die Terrasse geöffnet, ab dem 25. Mai freut sich das Team, die Mitglieder und Gäste wieder im Gastronomiebereich im Clubhaus begrüßen zu können.

Wittelsbacher Golfclub Adresse & Kontakt

Rohrenfeld 102

86633 Neuburg/Donau

Tel. (0 84 31) 90 85 9-0

E-Mail info@wbgc.de

Platzinformationen

18-Loch Platz

offen von 6.30 bis 21 Uhr

Driving Range

offen von 6.30 bis 21 Uhr

www.wbgc.de

