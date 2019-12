Grandioser Auftakt im Spiegelpalast Augsburg

Wegen der großen Erfolgs: Verlängerung bis 19.01.20

Die Augsburger dürfen sich freuen!

Aufgrund des grandiosen Saisonstarts und der großen Nachfrage nach Tickets, bleibt CHRIS Kolonkos Spiegelpalast eine Woche länger auf dem Plärrergelände. Bis zum 19. Januar 2020 präsentiert das Augsburger Multitalent in seiner Dinner-Revue-Show VERFÜHRUNG eine raffinierte Mischung aus Erotik, Artistik, Musik-Acts, Comedy und kulinarischer Sinnlichkeit!

Schon in den ausverkauften Previews und in der großen Gala-Premiere konnten die Zuschauer erleben, was CHRIS Kolonkos Dinner-Varieté-Show so einzigartig und besonders macht. Der Künstler ist nicht nur ein charmanter und herzlicher Gastgeber, sondern zugleich ein kreativer Entertainer, eine Glitzerdiva der Nacht und ein Meister der Verführung. Bereits im schwarz gehaltenen Foyer mit den beleuchteten Barhockern empfängt Chris Kolonko seine Gäste und lädt sie ein zu einem unvergesslichen Abend, der alle Sinne anspricht. Auch in diesem Jahr bietet die Dinner-Varieté-Revue ein Feuerwerk an verführerischer Unterhaltung ganz im Stil der großen Revuetheater in Paris. Im Mittelpunkt der Show stehen international bekannte Revue-Stars, Weltklasse-Artisten und Starkoch André Kracht, der die Spiegelpalast-Gäste mit einem sinnlichen 3-Gänge-Menü verführt.

Die sinnliche Verführung ist ein leidenschaftliches Spiel, das in Chris Kolonkos Spiegelpalast brilliant auf der Bühne und auf dem Teller in Szene gesetzt wird. André Kracht, unterstützt von Küchenchef Alexander Abold, serviert im Hauptgang ein zartes Coq au vin blanc mit Trüffel und schwört dabei auf die Wirkung aphrodisierender Gewürze. Eine Kombination, die Gelüste weckt und zum „Anbeißen“ verführt. Heiß wird es in der Show, wenn die langbeinigen Vegas Showgirls, bekleidet mit einem Hauch von fast nichts, hautnah durch das Publikum tanzen. Genauso unwiderstehlich und sexy ist immer noch die große Diva des Showbusiness: CHER! Travestiekünstler und Drag-Queen Colby Belmond schlüpft in die Rolle der Show-Göttin, so authentisch, als würde CHER selbst hier im Spiegelpalast singen.

Da bringt nur eine Auswahl an Craft-Beer und Champagner Abkühlung, bevor es mit den Messoudi-Brothers zum Höhepunkt kommt. Unglaublich männlich sind die charming Boys aus Australien und atemberaubend spektakulär ihre Handstand-Akrobatik. Erst vor kurzem waren die gutaussehenden Brüder in der Show America`s Got Talent die Publikumslieblinge. „Ich bin stolz, dass ich diese Weltklasse-Artisten für den Spiegelpalast gewinnen konnte, so Chris Kolonko.

„Humor macht die Kunst der Verführung erst perfekt“, sind sich Chris Kolonko und Co-Regisseur Alexs Uvarov einig. So kann sich jeder gleich zu Beginn mit den Spiegelpalast-Comedians Mr. Hot C., Bubbles und den Collins Brothers im Foyer fotografisch abbilden lassen. Dort sind alle Künstler schon in Vorfreude, wenn die Gäste ankommen. Wie in einer großen Familie an Weihnachten. Welcome im Spiegelpalast Augsburg – verlängert bis zum 19. Januar 2020 auf dem Plärrergelände!

