HR-Dienstleistungen seit anderthalb Jahrzehnten – auch in Deutschland

HR-Group befasst sich seit mehr als 15 Jahren mit der Sicherung von Humanressourcen. Das Unternehmen mit einem Sitz in Ungarn bedient über dem Inlandsmarkt hinaus auch die bezüglich Arbeitnehmerüberlassung und Arbeitskräftevermittlung angehenden Bedürfnisse Österreichs und Deutschlands. Die Firma entwickelt sich permanent, was aber trotz der allmählich wachsenden Nachfrage keine negativen Auswirkungen auf ihre Grundwerte hat: Die Arbeit wird nach wie vor flexibel, schnell, kundenorientiert und komplex versehen.

HR-Group ist in einem extrembreiten Spektrum tätig, ihre beiden Hauptbereiche – Leiharbeit und Vermittlung – sind aber bei ihren derzeitigen Partnern in Österreich und Deutschland besonders beliebt. Das Fachwissen der ungarischen Arbeitskraft wird auch westlich von Ungarn anerkannt. Der Dienstleister ist bereit, durch seine besonders breite, rund 200.000 Personen umfassende ständige Datenbank, sowie durch seiner Rekrutierungsabdeckung in ganz Ungarn (16 Büros) auch Partnern mit einem Bedarf an hoher Anzahl an Mitarbeitern exzellente Dienstleistungen anzubieten. Weitere Vorteile sind Hilfeleistungen, die den Alltag der Kunden erleichtern: Diese brauchen sich nämlich nicht um Unterkunft, Arbeitskleidung, Verwaltungsaufwand, Gehaltsabrechnung und Covid-Tests der Mitarbeiter zu kümmern, denn HR-Group sorgt auch für seine jährlich etwa 700 ins Ausland vermittelten Mitarbeiter umfassend.

Die Unternehmensgruppe entwickelt sich also, und hat im vergangenen Jahr das ihr entgegengebrachte Vertrauen sogar weiter gestärkt. Finanziell unterstützte Tests uns extra sicherer Transport inmitten der Pandemie bewiesen, dass die HR-Group die Hand ihrer Mitarbeiter und Partner auch in schwierigen Situationen nicht loslässt.

Bei gestiegenen Anforderungen ist es ja vielleicht noch wichtiger, wie sich die Grundwerte von HR-Group in den Aktivitäten des Unternehmens widerspiegeln. Flexibilität, Geschwindigkeit, Kundenorientierung und Komplexität bestimmen die Betrachtungsweise von HR-Group und die Qualität ihrer Dienstleistungen nach wie vor grundlegend – wohl noch mehr als vor anderthalb Jahrzehnten. Partner und Mitarbeiter wissen, dass sie sich der Firma voll und ganz anvertrauen können – dem ist es zu verdanken, dass die Firmengruppe immer wieder neue langfristige Vereinbarungen abschließt.

HR-Group ist zuversichtlich, neben ihren mehr als 440 Partnern noch mehr Geschäftspartner in Deutschland bedienen zu können. Das Unternehmen sucht vor allem in den Bereichen Logistik, Metallindustrie, Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft und Automobilindustrie neue Kunden, denen geholfen werden kann, durch qualitativ hochwertige Arbeit und partnerschaftliche Zusammenarbeit noch erfolgreicher zu werden.

Weitere Informationen: https://hr-group.hu/de/

