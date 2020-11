Held & Ströhle bündelt Kernkompetenzen

Neues Kompetenzzentrum für Kfz-Service, Unfallinstandsetzung, Karosserie und Lack in Senden eröffnet.

Eine echte Besonderheit des Ulmer Autohauses Held & Ströhle ist, dass Beratung, Verkauf, Service und Instandsetzung von insgesamt sechs verschiedenen Automarken des Volkswagen Konzerns aus einer Hand angeboten werden. Mit der zentralen Abwicklung in den Bereichen Karosserie und Lack im neuen Zentrum für Kfz-Service und Unfallinstandsetzung in Senden bei Neu-Ulm geht Held & Ströhle einen strategischen Weg. Die Konzentration der Kompetenzen und Kapazitäten sind auf besonders hohe Qualität und verbesserte Ergebnisse ausgerichtet.

SENDEN. Manch einer mag es beim Vorbeifahren gesehen haben – es tut sich was am Held & Ströhle Standort in Senden. Der Parkplatz des Autohauses ist leergefegt und der Verkauf von Neufahrzeugen eingestellt, dennoch herrscht hinter den Mauern des Autohauses große Betriebsamkeit. „Bis vor zehn Jahren war der Sendener Standort noch eine reine Service-Station. 2007 wurde dann das Karosserie- und Lack-Zentrum eröffnet und im Jahre 2016 um eine weitere 5000 Quadratmeter große Karosserie-Halle erweitert“, berichtet der verantwortliche Held & Ströhle Serviceleiter Andreas Schanzel.

Ein Servicestandort ist Senden nach wie vor. Mit einem neuen Kompetenzzentrum der Held & Ströhle-Gruppe bündelt das mittelständische Unternehmen allerdings jetzt seine Kernkompetenzen: Auf dem 11.000 Quadratmeter großen Grundstück entsteht eines der modernsten Karosserie- und Lack-Zentren im süddeutschen Raum. Insgesamt 75 Mitarbeiter, darunter neun Auszubildende, arbeiten hier markenübergreifend. Neben top geschulten Automobilkaufmännern und -frauen arbeitet hier ein Team von ausgesuchten Spezialisten in der Autoinstandsetzung. Hochqualifizierte Mechatroniker, Spengler, Lackierer und Kfz-Techniker, davon insgesamt zehn Meister, sorgen im Kompetenzzentrum für die professionelle Unfallinstandsetzung nach Hersteller- Vorgaben. Nicht von ungefähr wurden jüngst zwei KFZ- Mechatroniker des Kompetenzzentrums als Kammersieger der Handwerkskammer Ulm ausgezeichnet.

Hightech meets High Voltage

Ausgerüstet ist der Standort mit modernstem Standard. Vier High-Tech Lackierboxen mit neuester Absaug- und Filtertechnik sowie die aktuelle Generation von Schweißpunkt- und Lötgeräten zählen zur Grundausstattung. Alleine 30 Hebebühnen sind in der internen Produktionsstraße über die einzelnen Fachbereiche des Instandsetzungszentrums verteilt. An hochpräzisen, elektronischen Mess- und Richtständen werden Fahrzeuge verschiedener Konzernmarken vermessen und repariert. Ein einziger Fachbereich widmet sich nur der Instandsetzung von Autos mit Multimaterialmix, sprich Fahrzeugen in denen Aluminium, spezielle Kunststoffgemische oder Karbon verbaut ist. Das Einstellen und Vermessen neuartiger Assistenzsysteme im und am instandgesetzten Fahrzeug wird in einem gesonderten Spezialbereich durchgeführt. Ein professioneller Hochvoltarbeitsplatz steht überdies für die Instandsetzung elektrobetriebener Fahrzeuge zur Verfügung. „Unsere Mitarbeiter sind zertifiziert an Fahrzeugen verschiedener Marken zu arbeiten“, sagt Andreas Schanzel.

Das Zentrum für KFZ-Service und Unfallinstandsetzung in Senden.

Die markenübergreifende Arbeit bei Held & Ströhle bietet zahlreiche Vorteile, wie der 40-jährige erläutert: „Wir bündeln im Unternehmen ein sehr großes Fachwissen über sämtliche Bereiche. Das macht uns zu einem markenübergreifenden Spezialisten, der die Fahrzeuge nach Hersteller-Vorgaben mit modernsten Verfahren für Karosserie- und Lacktechnik instand setzt“. Das Spektrum der Arbeiten reicht vom kleinen Parkrempler bis hin zur vollumfänglichen Fahrzeuginstandsetzung.

Karosserie, Lack und Service

Fast klinisch sauber und aufgeräumt präsentieren sich Werkstatt und das Lackierzentrum auch bei Hochbetrieb. „Eine klar strukturierte Umgebung ist für mich Voraussetzung für eine saubere und qualitativ hochwertige Arbeit“, ist Andreas Schanzel überzeugt. Gerne zeigt der Serviceleiter die verschiedenen Bereiche, die alle ineinander zahnen und unter einem Dach untergebracht sind. Neben den aufgezählten Kernfähigkeiten in Sachen Karosserie, Lack und Instandsetzung bietet das Team noch nach wie vor auch die Autoservice-Dienstleistungen für die Kunden an. Lediglich der Verkauf von Volkswagen Fahrzeugen wurde an den Neu-Ulmer Standort der Held & Ströhle Gruppe verlegt.

INFO

An sechs Standorten im Wirtschaftsraum in Ulm und um Ulm ist das Autohaus Held & Ströhle vertreten. Insgesamt sechs Marken des Volkswagen Konzerns zählen zum Portfolio: Volkswagen Pkw, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi, Seat, Skoda und Porsche. 467 Mitarbeiter davon 57 Auszubildende ziehen markenübergreifend an einem Strang. Seit Januar 2017 ist Wilfried Aigner Geschäftsführer der Autohaus-Gruppe. Das Porsche Zentrum Ulm/Neu-Ulm, das auch zur Held & Ströhle Gruppe gehört, wird von Geschäftsführer Johannes Strobel geleitet.

Held & Ströhle GmbH & Co. KG in Senden

Zum Baggersee 1

89250 Senden

Telefon (0 73 07) 94 61 -0

www.held-stroehle.de

