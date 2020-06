Hochwertiger und nachhaltiger Wohnraum

Die Communis Projektbau GmbH und die Licus AG realisieren attraktive Immobilienvorhaben. Worauf sich Kunden in Zukunft freuen dürfen

Von pm

„Leben am Sonneneck“ – schon der Name des Bauprojekts der Communis Projektbau GmbH versprach einiges. Und die Schwabmünchner Experten für schlüsselfertige Mehrfamilien-, Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser haben bei dem Vorhaben in Untermeitingen Wort gehalten.

45 Wohneinheiten sind in acht Gebäuden entstanden, 16 Millionen Euro wurden in drei Bauabschnitten investiert. „Aktuell übergeben wir die letzten Wohnungen ihren Besitzern“, freut sich Jakob Weber, Geschäftsführer der Communis.

Eine Besonderheit bei diesem Projekt: Die Erschließungsstraße zum Baugebiet hat das Unternehmen auf eigene Kosten angelegt. Anschließend widmete die Communis diese der Kommune. „Die Instandhaltung, Verkehrssicherung und ein vereinfachter und geregelter Verwaltungsablauf durch die Gemeinde ist im Gegensatz zur privaten Nutzung für alle Beteiligten ein Gewinn“, erklärt Weber. va

Neue Projekte

Zukünftig stehen für die Profis aus der Fuggerstraße 8 in der Singoldstadt weitere nachhaltige Projekte an, die nach dem bekannten Communis-Qualitätsstandard errichtet werden (siehe Text unten). Auch sind zwei Bauvorhaben zum Thema Seniorenwohnen auf dem Lechfeld in Planung. „Melden Sie sich bei Interesse gerne jederzeit bei uns. Das Communis-Team berät Sie im Verbund mit der Licus AG gerne umfänglich zu allen Fragen rund um unsere Immobilien“, lädt Weber abschließend ein.

Das Luftbild zeigt einen Teil der Wohnanlage „Leben am Sonneneck“ in Untermeitingen. Zu sehen ist auch die Zufahrtsstraße, die von der Communis Projektbau AG auf eigene Kosten errichtet wurde und jetzt in Trägerschaft der Gemeinde ist.

Bild: Communis Projektbau AG

Weitere Infos im Internet unter www.communis-projektbau.de

„Communis Village“: Sechs idyllische Einfamilienhäuser in Westerringen

Auf einem 14 000 Quadratmeter großen Grundstück werden in Westerringen 15 Bauplätze entstehen. Sechs davon wird die Communis Projektbau GmbH projektieren. Das Vorhaben hat den Charakter einer idyllischen Vorortsiedlung mit einzigartiger Bewaldung nach Osten, die trotzdem die wärmende Westsonne zulässt. Zudem ist das Communis Village komplett verkehrsberuhigt“, schwärmt Geschäftsführer Jakob Weber. Die 150 bis 180 Quadratmeter großen Häuser liegen verkehrsgünstig für Pendler, da der Anschluss zur B 17 wie auch A 96 schnell zu erreichen ist. So lassen sich Familie und Beruf optimal vereinen. Der Baubeginn im Langerringer Ortsteil ist für Herbst diesen Jahres anvisiert.

Themen folgen