IHK-Lehrstellenbörse: So klappt es mit dem Ausbildungsplatz

Egal, ob in der Region oder bundesweit. Ob in einem kaufmännischen Beruf oder im technisch-gewerblichen Bereich: Wer einen Ausbildungsplatz sucht, ist bei der Lehrstellenbörse der Industrie- und Handelskammer (IHK) genau richtig.

Unter www.ihk-lehrstellenboerse.de finden Schulabgängern und jungen Jobsuchende einen Überblick über Tausende Ausbildungsplätze. Dazu: wertvolle Infos rund um die Bewerbung und einen Check, welcher Beruf wirklich zu einem passt. Wie? Einfach reinklicken.

Rund 40.000 Jobangebote bundesweit

Interessenten können in der Lehrstellenbörse selbst aktiv suchen: was? wo? wann? Die rund 40.000 Jobangebote lassen sich bequem nach Berufsgruppe, Beruf und Region selektieren. Das gilt übrigens nicht nur für Ausbildungsplätze, sondern auch für berufsorientierende Praktika und Duale Studiengänge.

Mit einem Gesuch können Azubis für sich werben

Nichts dabei? Kein Problem. Bewerber haben die Möglichkeit, selbst ein Gesuch aufzugeben. So werden sie von ihren potenziellen Chefs schnell und einfach gefunden. Dazu unter www.ihk-lehrstellenboerse.de registrieren, Profil anlegen und wichtige Infos hinterlassen – Ausbildungsstart, Wunschberuf, Kenntnisse und Qualifikationen sowie Schulabschluss. Dazu gerne noch Unterlagen und einen Lebenslauf hochladen. Und dann warten: auf den täglichen Newsletter, der über passende Angebote informiert, oder die E-Mail vom Unternehmen.

Doppelte Chance: IHK Schwaben unterstützt Suche

Ein Gesuch hat einen weiteren Vorteil: Denn die IHK Schwaben hilft aktiv mit, damit Unternehmen und Bewerber zusammenfinden. Allein im vergangenen Jahr waren Hunderte Ausbildungsplätze in Bayerisch-Schwaben unbesetzt geblieben, weil die Firmen keine geeigneten Bewerber fanden. Muss nicht sein, sagen die Experten. Mithilfe eines Matching-Tools sucht die IHK unter den Gesuchen in der Lehrstellenbörse nach passenden Kandidaten für Firmen, die gerne ausbilden wollen. Es lohnt sich also doppelt.

Facebook und Instragram: IHK-Lehrstellenbörse ist dabei

Und selbst die, die noch unentschlossen sind, finden auf der IHK-Lehrstellenbörse viele nützliche Infos. Die Plattform lädt mit Berufe-Steckbriefen, Bewerbungstipps, Videos und einem Talente-Check zum Stöbern ein und hilft bei der Orientierung. Auch bei Instagram und Facebook ist die Lehrstellenbörse zu finden.

Wer noch tiefer in das Thema einsteigen möchte, seinen persönlichen Ansprechpartner bei der IHK-Schwaben finden will oder Tipps zu Ausbildung in Teilzeit, Stipendien oder Auslandsaufenthalten benötigt, findet unter www.lehre-macht-karriere.de viele weitere Informationen.

