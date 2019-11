Idee. Fertig. Los!

Anlässlich der Gründerwoche trifft sich die Gründerszene des Wirtschaftsraums Augsburg im Kongress am Park. Innovative Start-ups präsentieren ihre Ideen. Gründer und Experten teilen ihre Erfahrungen.

Am 20. November heißt es zum dritten Mal „ Augsburg gründet!“. Anlässlich der Gründerwoche trifft sich die Gründerszene des Wirtschaftsraums Augsburg im Kongress am Park. Innovative Start-ups präsentieren ihre Ideen. Gründer und Experten teilen ihre Erfahrungen. Die Veranstaltung richtet sich an Gründungsinteressierte, Start-ups sowie etablierte Unternehmen, um sich von neuen Ideen und Geschäftsmodellen in der Region inspirieren zu lassen, sich zu vernetzen sowie alle, die mehr über die Gründerszene in der Wirtschaftsregion Augsburg erfahren möchten.

Programm

Die Besucher erwarten Impulse und Diskussionsrunden zu Themen, die auf Weg zum eigenen Unternehmen bedeutsam sind. Erfolgreiche Gründer aus dem Wirtschaftsraum Augsburg erzählen ihre Geschichte. Zum Abschluss der Veranstaltung wird Max Wittrock, einer der mymuesli Gründer, seine Erfahrungen, die er bei der Entwicklung seines Start-ups gesammelt hat, teilen.

Start-up Slam

Bei diesem Programmpunkt wird es spannend. Ausgewählte Start-ups stellen sich dem Votum des Publikums - die beste Idee gewinnt! Das Ziel ist es, die meisten Stimmen zu erhalten, indem man sein innovatives Geschäftsmodell präsentiert. Das Siegerteam darf sich über den Start-up Slam Award 2019 freuen.

Eva Weber, 2. Bürgermeisterin der Stadt Augsburg und Aufsichtsratvorsitzende der IT Gründerzentrum GmbH Bild: Silvio Wyszengrad

Veranstalter & Partner

„Augsburg gründet!“ ist eine Veranstaltung des Digitalen Zentrum Schwaben (DZ.S), des aitiRaum e.V., der Stadt Augsburg, der Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg, des Umwelt-Technologischen Gründerzentrums, der IHK Schwaben, der Handwerkskammer für Schwaben, der Hochschule Augsburg und der Universität Augsburg. Unterstützt wird das Event „Augsburg gründet! 2019“ von der Augsburger Allgemeinen, AWI TREUHAND Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG, der Kreissparkasse Augsburg, roots-Coworking und der Stadtsparkasse Augsburg. Das Digitale Zentrum Schwaben (DZ.S) wird vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gefördert und ist Partner von Gründerland Bayern.

Infos und Anmeldung unter www.augsburg-gruendet.de

Wichtige Informationen:

Datum: 20.11.2019

Einlass: ab 12:30 Uhr

Beginn: 13:30 Uhr

Ende: 21:00 Uhr

Tickets und Anmeldung unter: www.augsburg-gruendet.de

Bitte beachten Sie, dass eine Anmeldung im Voraus für die Teilnahme an der Veranstaltung erforderlich ist.

Weitere Informationen zu den Referenten und dem Programm finden Sie auf der „Augsburg gründet!“ Webseite.

