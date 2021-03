Kia setzt Maßstäbe: Der neue Sorento und die Elektro-Modellreihe

Der Automobil-Hersteller Kia startet stark ins Jahr 2021: Der neue Sorento verkörpert das perfekte Zusammenspiel aus Offroader, Familienauto, Transporter und Zugmaschine. Auch mit ihren Elektro- und Hybridmodellen gehen die Südkoreaner zeitgemäße Wege. Näheres erklärt Geschäftsleiter Christian Scheel vom Peugeot und Kia Autohaus Scheel im Interview.

Von Andreas Schäfer

Seit Jahren führt der SUV die Zulassungslisten an, keine andere Autoklasse ist so beliebt. Kia setzt mit dem neuen Sorento noch einmal ganz neue Maßstäbe in dem Segment. In Sachen Elektro und Hybrid spricht der Hersteller auch ein gewichtiges Wörtchen und hat aktuell verschiedene Modelle im Angebot. Wir haben uns im Autohaus Scheel umgehört, was die Kia-Modelle im Einzelnen auszeichnet. Geschäftsleiter Christian Scheel stand Rede und Antwort.

Herr Scheel, herzlichen Glückwunsch! Der neue Sorento wurde kürzlich von Auto Bild und Bild am Sonntag mit dem "Goldenen Lenkrads" in der Kategorie "Große SUV" ausgezeichnet. Was finden Sie an dem Auto persönlich bemerkenswert?

Christian Scheel: Der neue Sorento ist nur einen Zentimeter länger als sein Vorgänger, bietet aber den bis zu sieben Insassen – eine dritte Sitzreihe ist optional - deutlich mehr Platz und verfügt über einen der größten Gepäckräume seines Segments - je nach Ausführung bis zu 910 Liter). Umhüllt wird diese Großzügigkeit von einer dynamisch-eleganten Karosserie.

Innovativ: SUVs von Kia unterstützen den Fahrer

Auch technologisch hat sich der Sorento ziemlich weitentwickelt, oder?

Scheel: Ja, das SUV-Flaggschiff von Kia hat mit der neuen Generation auch technologisch die Spitzenposition in der Flotte übernommen. Das breite Assistenzspektrum beinhaltet innovative Technologien wie den aktiven Totwinkelassistenten mit Monitoranzeige, der nicht nur bei Bedarf einen Lenk- und Bremseingriff durchführt, sondern dem Fahrer auch per Seitenkameras und volldigitalem Instrumentendisplay direkten Einblick in die toten Winkel gibt.

Hinzu kommen je nach Ausführung unter anderem Autobahn- und Stauassistent, navigationsbasierte adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, Frontkollisionswarner inklusive Abbiegefunktion, Rundumsichtkamera und Ausstiegsassistent. Eine Fülle hilfreicher Informationen bietet das großformatige Navigationssystem. Es beinhaltet die Online-Dienste UVO Connect, die zum Beispiel eine hochpräzise, Cloud-basierte Online-Navigation bieten sowie mithilfe der UVO-App eine Fahrzeugortung oder die „Letzte Meile“-Navigation per Smartphone ermöglichen.

Wie genau setzt sich die neue Sorento-Familie zusammen?

Scheel: Kia hat eine ausgesprochen schlagfertige Modellpalette zusammengestellt, der Sorento ist als Diesel, Hybrid und Plug-In Hybrid erhältlich, außerdem werden die Ausstattungslinien Edition 7, Vision, Spirit und Platinum Edition angeboten.

Der Sorento von Kia als Diesel, Hybrid und Plug-In Hybrid

In Sachen Elektro-Antrieb tut sich bei Kia überhaupt einiges…

Scheel: In der Tat. Das sind zum einen die reinen Elektrofahrzeuge e-Soul und e-Niro mit kraftvollen E-Motoren und einer Reichweite von jeweils bis zu gut 450 Kilometer. Dazu kommen die Plug-In Hybride Ceed, XCeed, Niro und Sorento, die das Beste aus zwei Welten verbinden. Der fortschrittliche Antrieb mit Verbrennungs- und Elektromotor ermöglicht maximale Flexibilität. Alle, die sich die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges oder eines Plug-In Hybrids überlegen, sollten wissen: Aktuell kann man sich 9000 Euro Innovationsprämie für Elektrofahrzeuge und 6750 Euro Innovationsprämie für Plug-In-Modelle sichern. Außerdem gibt es noch die Hybrid-Modelle Sorento und Niro.

Können Sie kurz die verschiedenen Antriebskonzepte erklären?

Scheel: Insgesamt bietet Kia vier verschiedene Antriebe:

Mit einem Elektrofahrzeug fahren Sie abgasfrei und nahezu geräuschlos. Die leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie ist bei Kia so verbaut, dass Sie im Innenraum nichts davon sehen.

Mit einem Plug-in-Hybridmodell sind Sie maximal flexibel und ressourcenschonend unterwegs: Auf Kurzstrecken können Sie abgasfrei im E-Modus fahren, auf langen Strecken übernimmt der Verbrenner den Antrieb. Bei Bedarf arbeiten beide Motoren nahtlos zusammen. Zum Beispiel dann, wenn Sie viel Leistung zum Beschleunigen benötigen.

sind Sie maximal flexibel und ressourcenschonend unterwegs: Auf Kurzstrecken können Sie abgasfrei im E-Modus fahren, auf langen Strecken übernimmt der Verbrenner den Antrieb. Bei Bedarf arbeiten beide Motoren nahtlos zusammen. Zum Beispiel dann, wenn Sie viel Leistung zum Beschleunigen benötigen. Ein Hybridfahrzeug hilft Ihnen dabei, Kraftstoff zu sparen und reduziert Emissionen. Der Verbrennungsmotor wird von einem E-Motor unterstützt. In der Stadt oder bei Stop-and-Go genügt oft der rein elektrische Antrieb. Einen Ladeanschluss besitzt der Hybrid nicht, die Batterie wird beim Fahren bzw. Bremsen durch das regenerative Bremssystem aufgeladen.

hilft Ihnen dabei, Kraftstoff zu sparen und reduziert Emissionen. Der Verbrennungsmotor wird von einem E-Motor unterstützt. In der Stadt oder bei Stop-and-Go genügt oft der rein elektrische Antrieb. Einen Ladeanschluss besitzt der Hybrid nicht, die Batterie wird beim Fahren bzw. Bremsen durch das regenerative Bremssystem aufgeladen. Ein Mild-Hybrid schließlich bietet Ihnen die gewohnte Leistung eines Verbrenners in Verbindung mit einem äußerst komfortablen, sanften Fahrgefühl: Der Motor startet verzögerungsfrei und beschleunigt geschmeidig aus dem Stand. Rein elektrisch können Sie damit zwar nicht fahren, aber der E-Motor unterstützt den Verbrenner. Das senkt die Motorlast, und Sie brauchen weniger Sprit.

Kraftstoffverbrauch kombiniert CO-Emission kombiniert Kia Sorento Hybrid 1.6 T-GDI AWD 169 kW (230 PS) 6,2 l/100 km 141 g/km Kia Sorento Plug-in Hybrid 1.6 T-GDI AWD 195 kW (265 PS) 1,6 l/100 km 36 g/km Kia Sorento 2.2 CRDi AWD

148 kW (202 PS) 6,0 l/100 km 158 g/km

Die angegebenen Verbrauchs und CO-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet.

Die Umwelt schonen und völlig neues Fahrgefühl erleben – kann man derzeit bei Ihnen probefahren?

Scheel: Ja natürlich, wir haben wir zu 100 Prozent geöffnet – das betrifft sowohl den Werkstatt-, Service- und Verkaufsbereich. Wir freuen uns über alle, die sich für die innovativen Kia-Modelle interessieren.

Autohaus Scheel GmbH in Leipheim

Günzburger Str. 50, 89340 Leipheim

89340 Leipheim Telefon (08221) 278877

E-Mail info@autohaus-scheel.de

Weitere Informationen zum Autohaus Scheel gibt es hier.