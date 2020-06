Komplettlösungen beim Hausbau aus einer Hand

Die Langenmair GmbH bietet Schreinerei- und Komplettbauarbeiten – und das alles unter einem Dach

Von pm

Bestes Handwerk seit knapp zwei Jahrzehnten – dafür steht die Langenmair GmbH. Von Beginn an waren dabei Kompetenz, die Freude am Tun und Qualitätsbewusstsein die entscheidenden Faktoren, die das Unternehmen hinweg geprägt haben.

„Als inhabergeführtes Unternehmen mit rund 35 Mitarbeitern – davon sechs Handwerksmeistern – bieten wir Zuverlässigkeit, langjährige Erfahrung und Know-how in allen Bereichen des Bau- und Schreinerhandwerks“, erklärt Geschäftsführer Tobias Langenmair.

Als Schreinerei mit modernstem Maschinenpark inklusive CNC-Anlage sticht die Firma Langenmair durch Zuverlässigkeit, langjährige Erfahrung und Know-how in allen Bereichen des Schreinerhandwerks heraus. „Wir bieten individuelle, passgenaue Lösungen für jeden Geschmack, jedes Ambiente und jeden Geldbeutel, selbstverständlich mit dem kompletten Service von der Planung bis zur Montage“, so Langenmair. Als Komplettbauunternehmen sowie Profi im Schlüsselfertigbau errichtet das Traditionsunternehmen aus Leitershofen seinen Kunden ihr spezielles Traumhaus, nach individuellen Wünschen in traditionellem Massivbau oder in moderner Holzbauweise. „Gelungene Architektur bedeutet für uns das ganzheitliche Verständnis von Gestaltung, umweltbewusster Technologie und Funktion. Unser Fokus liegt dabei vor allem auf dem Innenausbau. So sichert Ihr Traumhaus in bester Langenmair-Qualität Ihnen auch nach Jahren noch Freude und Wertzuwachs in Ihren eigenen vier Wänden“, verspricht der Geschäftsführer.

Breites Leistungsspektrum

Selbstverständlich kann der Betrieb auch die Sanierung, Modernisierung sowie An- und Umbau jeder Immobilie leisten. „Die Planung und Gestaltung Ihrer Außenanlagen, inklusive Pflasterarbeiten sowie Terrassenbau in Stein oder Holz, gehören ebenfalls zu unserem Leistungsspektrum. An diesen Aufgaben und Maßstäben lassen wir uns messen“, betont Langenmair abschließend.

Folgende Bereiche des Schreinerhandwerks werden bei Langenmair abgedeckt:

Innenausbau ...

... individuell nach Kundenwunsch, in verschiedensten Materialien und Oberflächen.

Möbelbau ...

... einzigartig und kreativ nach Vorstellung der Kunden.

Bauschreinerei ...

... wie Fenster und Haustüren in Holz-Alu, Holz, Kunststoff und Alu.

Innentüren ...

... von Fachlieferanten oder maßgefertigt in sämtlichen Ausführungen.

Treppen ...

... in allen möglichen Kombinationen und Ausführungen.

Böden ...

... als Parkettboden, Fertigparkett, Laminat oder Vinyl.

